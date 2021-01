Merck Aktie: Spektakulärer Deal!

Die Pharmabranche bleibt in Corona-Zeiten kräftig in Bewegung. Jetzt die nächste Überraschung: Der Darmstädter Konzern übernimmt das Hamburger Unternehmen Amptec. Damit baut Merck seine Kapazität zur Herstellung von Therapien und Diagnostika aus, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Einstieg ins Impfstoff-Geschäft

Besonders spannend: Mit der Übernahme dürfte Merck auch das Geschäft mit Impfstoffen ausweiten. Denn Amptec stellt unter anderem mRNA-Moleküle her, die gerade



