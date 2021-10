Merck Aktie: Q3 Ergebnis schlägt die Analystenbewertungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Der Umsatz von Merck & Co Inc.(NYSE:MRK) erreichte im 3. Quartal 13,2 Mrd. USD, +20% gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit den Konsens von 12,33 Mrd. USD. Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten stiegen die Erlöse um 19%, was die starke Nachfrage nach dem Portfolio des Unternehmens widerspiegelt. Der Pharma-Umsatz stieg um 18% auf $11,49 Milliarden, was die Stärke des Unternehmens in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung