Merck-Aktie: Neue antivirale Pille wirksam gegen COVID-19 Varianten?

Merck & Co Inc(NYSE:MRK) hat am frühen Mittwoch auf einer medizinischen Konferenz eine Studie zu seinem experimentellen antiviralen Kandidaten COVID-19 vorgestellt.

Die Daten der Laborstudien zeigten, dass Molnupiravir gegen Varianten des Virus aktiv ist. Da Molnupiravir nicht auf das Spike-Protein des Virus abzielt, das die Unterschiede zwischen den Varianten definiert, sollte das Medikament auch bei der Weiterentwicklung des Virus wirksam sein,



