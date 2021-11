Merck Aktie: Neue Daten bestätigen die überlebensverlängernde Wirkung von Keytruda!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Merck & Co Inc. (NYSE:MRK) gab neue Daten aus Studien zur Bewertung von Keytruda (Pembrolizumab) bei Melanompatienten bekannt. Das Unternehmen stellte die Daten auf dem Kongress der Society for Melanoma Research (SMR) 2021 vor. 210 ehemalige Teilnehmer der Studie KEYNOTE-006 (158 Patienten, die mit KEYTRUDA behandelt wurden, und 52 Patienten, die mit Ipilimumab behandelt wurden) wurden für eine 7-jährige Nachbeobachtung untersucht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



