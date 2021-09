Merck Aktie: Merck angeblich führender Bieter bei der 11 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Acceleron!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Das Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass sich Merck & Co Inc (NYSE:MRK) in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Acceleron Pharma Inc (NASDAQ:XLRN) befindet.

Das Geschäft für Acceleron, das einen Marktwert von rund 11 Milliarden Dollar hat, könnte noch diese Woche bekannt gegeben werden, sofern die Gespräche nicht scheitern, so die Personen.

