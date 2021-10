Merck-Aktie: Heute neuen 52-Wochen-Höchststand erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Überblick

Merck & Co Inc (NYSE:MRK) handelt am Donnerstag höher, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben hat. Merck meldete Quartalsergebnis von $ 1,75 pro Aktie, die die Schätzung von $ 1,55 pro Aktie zu schlagen. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 13,2 Mrd. $, der die Schätzung von 12,33 Mrd. $ übertraf.

Merck erwartet für das



