Merck-Aktie: Ermutigenden Daten untermauern Keytruda-Zulassung!

Merck & Co Inc. (NYSE:MRK) gab die endgültigen Ergebnisse zur Gesamtüberlebenszeit (OS) aus der Phase-3-Studie KEYNOTE-355 zu Keytruda in Kombination mit einer Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von metastasierendem dreifach negativem Brustkrebs (mTNBC) bekannt.

Keytruda in Kombination mit einer Chemotherapie (Paclitaxel, nab-Paclitaxel oder Gemcitabin/Carboplatin) führte zu einer statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Verbesserung des Überlebens.

Die Daten wurden auf dem Kongress 2021 der European Society



