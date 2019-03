Merchant Payments Ecosystem verkündet europäische Preisträger 2019

Finanztrends Video zu



Berlin (ots/PRNewswire) - Die Preisträger der Merchant PaymentsEcosystem Awards 2019 wurden am Mittwoch, den 20. Februar im Rahmender MPE Awards-Galaveranstaltung mit Abendessen im HotelInterContinental Berlin bekanntgegeben. Anwesend waren mehr als 1000Teilnehmer der MPE2019-Konferenz.Die Merchant Payments Ecosystem Awards (MPE Awards) werden fürbesondere Verdienste von Unternehmen quer durch das Ökosystem derkaufmännischen Zahlungsabwicklung in Europa vergeben. Die MPE Awardsgibt es seit 2010. Mit diesen ersten europäischen Preisen ihrer Artwerden die herausragende Rolle von Card-Acquirern, Abwicklern, PSPs,POS und Anbietern von Bezahllösungen herausgestellt und Menschen undOrganisationen gewürdigt, die die Branche vorwärts bringen.Die Kategorien wurden 2019 komplett überarbeitet, um dieSchwerpunktbereiche im heutigen Markt für Zahlungsakzeptanz zureflektieren. Zudem gibt es für teilnehmende HÄNDLER eine brandneueKategorie "Beste Implementierung/Prozess für kaufmännischeZahlungsabwicklung". Mit den MPE Awards 2019 werden die bestenZahlungsabwickler in 12 Kategorien gewürdigt. Sie sind in 2 Gruppenunterteilt und werden nach unterschiedlichen Gesichtspunktenbewertet."Wir gratulieren den Preisträgern und Bewerbern der MPE 2019Awards auf der MPE-Konferenz", sagte Natalia Ivanis, Head ofMarketing & Media Partnership, Empiria Group (www.empiriagroup.eu,Veranstalter der MPE-Konferenzen).- BESTE IMPLEMENTIERUNG/PROZESS FÜR KAUFMÄNNISCHE ZAHLUNGSABWICKLUNG- Computop- BESTES ON-BOARDING-VERFAHREN/LÖSUNG - Technologi- BESTER PSP - Yandex.Money- BESTE ID-, SICHERHEITS- & ANTIBETRUGS-LÖSUNG - Forter- BESTE POS-INNOVATION/POS-SOFTWARE-ZAHLUNGSANWENDUNGEN - myPOSEurope- BESTE KAUFMÄNNISCHE ZAHLUNGSABWICKLUNGS-PARTNERSCHAFT - Handpoint- BESTE INTERNATIONALE/GRENZÜBERSCHREITENDE ZAHLUNGSLÖSUNG -ACI_Worldwide- BESTER ACQUIRER/ABWICKLER - PPRO- BESTE DATENANALYSE & FORSCHUNG - Nets Group- BESTE ALTERNATIVE ZAHLUNGSLÖSUNG - Banking Circle- MPE-INFLUENCER DES JAHRES - Newgen Payments- BESTE STARTUP-INNOVATION - MuchBetterWeitere Informationen zu den Preisträgern der MPE Awards findenSie unter: https://www.merchantpaymentsecosystem.com/awardsSponsor der MPE 2019 Awards war DISCOVER GLOBAL NETWORKhttps://www.discoverglobalnetwork.com/en-us/Informationen zu MPE:Merchant Payments Ecosystem (MPE) ist die größte europäischeFachkonferenz, Messe und Gemeinschaft für die kaufmännischeZahlungsabwicklung mit Schwerpunkt auf Card-Acquiring, alternativenZahlungslösungen, Merchant Services, POS sowie mobiler undOnline-Zahlungsakzeptanz.Das MPE-Ökosystem verbindet Händler, Acquirer, PSPs,Zahlungsabwickler, Schemata, Regulatoren, Gateways, POSHW/SW-Lösungsanbieter und innovative FinTechs.Folgen Sie MPE & MPE Awards auf Twitter: @EmpiriaGroup#mpecosystem #MPEAwardsPressekontakt:für Medien:MPE-Veranstalter (Empiria Group), Natalia Ivanis, +421-917-802-770,natalia.ivanis@empiriagroup.euFoto - https://mma.prnewswire.com/media/830437/Merchant_Payments_Ecosystem.jpgOriginal-Content von: Merchant Payments Ecosystem, übermittelt durch news aktuell