Mercer verstärkt Internationale Transformation Practice mit Kai Anderson, einem der führenden 40 HR-Köpfe Deutschlands, und Armin von Rohrscheidt

Frankfurt (ots) - Um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu sichern, müssen sich diese ständig und viel schneller als jemals zuvor verändern. Sie sehen sich zunehmend mit einem erhöhten Risikoumfeld, einer steigenden Regulierung, dem wachsenden Einfluss verschiedener Stakeholder sowie neuen Geschäfts- und Arbeitsmodellen konfrontiert. Zudem hat Corona noch einmal gezeigt, wie wichtig aber auch fragil unsere Gesundheit und unser Wohlstand sind. Weltweit stehen Unternehmen vor einem multidimensionalen Wandel.Zur Unterstützung von Unternehmen beim Erreichen ihrer Wachstums- und Transformationsziele basierend auf einem nachhaltigen Managen ihrer zwei wichtigsten Unternehmens-Ressourcen für Wachstum: Menschen (People) und Finanzmittel (Investment), stärkt Mercer die internationale Transformation Practice.Zwei Partner des 2017 übernommenen Beratungsunternehmens Promerit erhalten mehr Verantwortung in der globalen Mercer Organisation:Armin von Rohrscheidt, bislang Partner in der HR Transformations Service Line von Promerit, wird Global HR Transformation Leader. Er wird in seiner neuen Funktion das erfolgreiche HR Transformationsmodell, die Beratung zum HR-Service-Portfolio und zu HR Target Interaction / Target Operating Modelle sowie HR-Digitalisierung weiterentwickeln.Kai Anderson, Gründer von Promerit und bislang Kopf der Business Transformationseinheit von Promerit, wird Partner Global Business Solutions. Er wird für Mercer strategische Zukunftsthemen wie Workforce Transformation, Future of Work weltweit weiterentwickeln. Insbesondere für den unvermeidlichen Trend des nachhaltigen Personalmanagements (People Sustainability) wird er zukunftsweisende Beratungskonzepte entwickeln.Eben für diese Trend-Spürnase wurde Anderson ganz aktuell von der Redaktion des Personalmagazins, einer der führenden Fachzeitschriften für das HR-Management, als einer der 40 führenden Köpfe des HR-Managements in Deutschland gekürt. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten in den Kategorien Management, Wissenschaft und Beratung. Anderson erhält diese Auszeichnung zum vierten Mal und gilt als feste Größe in der HR-Community.Anderson ist überzeugt, dass People Management der entscheidende Faktor für erfolgreiche Transformationen und nachhaltiges Unternehmenswachstum ist. Gemeinsam mit dem Mercer-Team unterstützt er die Personalverantwortlichen, das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein zu entwickeln, um dem Anspruch gerecht zu werden.Mit Anderson und von Rohrscheidt integriert Mercer das Know-how von Promerit weiter in den internationalen Kontext. Im Zusammenspiel mit dem Career-Beratungsbereich von Mercer Central Europe werden beide das strategische Beratungsfeld Transformation weiter ausbauen und die internationale Zusammenarbeit der Beratungseinheiten im Bereich Transformation koordinieren. Beide berichten an Ravin Jesuthasan, Senior Partner Global Business Solutions und globaler Leiter von Mercers Transformation Services Practice. "Weltweit sehen wir, wie sich Unternehmen basierend auf ihren Erkenntnissen aus der Corona Pandemie und für ein nachhaltiges Wachstum neu aufstellen. Um diese Unternehmen beim Erreichen ihrer Wachstums- und Transformationsziele zu unterstützen, haben wir mit Kai und Armin zwei langjährige Transformationsexperten sowie ihre Teams für unsere globale Organisation gewinnen können", so Jesuthasan zu der Aufstellung seines Teams.Dies ist ein erster Schritt: Bis Ende 2021 erfolgt zudem die vollständige Integration von Promerit. Unter der Marke Mercer soll die Career-Beratung in der DACH-Region gestärkt und weiter ausgebaut werden.Über MercerMercer setzt sich dafür ein, die Zukunft mutig und intelligent zu gestalten - durch die Transformation der Arbeitswelt, einer Verbesserung von Vorsorge- und Investmentlösungen wie auch den Einsatz für Gesundheit und Wohlergehen. Mit annähernd 25.000 Mitarbeitenden in 43 Ländern ist Mercer in 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Tochterunternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), dem führenden globalen Anbieter von professionellen Dienstleistungen zu den Themen Risiko, Strategie und HR - mit einem Jahresumsatz von 17 Mrd. USD und 76.000 Mitarbeitenden. Als Marktführer hilft Marsh McLennan seinen Kund:innen, in einem immer dynamischeren und komplexeren Umfeld erfolgreich zu agieren. Zur Unternehmensgruppe gehören auch Marsh, Guy Carpenter und Oliver Wyman. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.mercer.de oder folgen Sie uns auf Twitter @Mercer_de.Mercer Deutschland (www.mercer.de)In Deutschland ist Mercer mit über 600 Mitarbeitenden unter anderem an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart vertreten. Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit liegen in der Beratung von Unternehmen rund um betriebliche Altersversorgung, Investments und bAV-Administration sowie Vergütung, Human-Capital-Strategie und M&A.Pressekontakt:Silke OtteE-Mail: silke.otte@mercer.comTel.: +49 (0) 69 689778 552Original-Content von: Mercer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell