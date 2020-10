Mercer Deutschland ernennt neuen Geschäftsführer

Frankfurt (ots) - Mercer Deutschland kündigt Norman Dreger als neuen Geschäftsführer an, der die Nachfolge von Achim Lüder antritt. Dreger ist seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen bei Mercer tätig. Er begann seine Karriere als Altersvorsorge- und Investment-Analyst in Vancouver (Kanada), bevor er 2001 als Berater für betriebliche Altersvorsorge nach Deutschland wechselte. Seit 2005 war er im internationalen Consulting tätig, zuletzt als Partner und Multinational Client Segment Leader, International Region. Dreger ist Aktuar und Chartered Financial Analyst (CFA). Zudem ist er Vorsitzender der International Employee Benefits Association. Er verbindet umfassende internationale Erfahrung mit ausgeprägter Kenntnis des deutschen Marktes."Als profilierter Experte verfügt Norman Dreger über langjährige internationale Erfahrung und ein umfassendes Netzwerk. Während der Corona-Pandemie hat Dreger unsere Kunden zudem maßgeblich bei ihren komplexen Herausforderungen beraten und Lösungen entwickelt, um auch in der Krisensituation effektive Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu schaffen", erklärt Tom Geraghty, Senior Partner und CEO Mercer Europe. "In seiner neuen Rolle kann er auch seine Fähigkeit einbringen, internationale Teams effektiv zu führen und für unsere Unternehmensziele zu begeistern."Nach sieben Jahren als Alleingeschäftsführer übernimmt Achim Lüder die globale Rolle des Chief People Officers (CPO) bei Mercer und ist damit für die HR-Strategie in über 44 Ländern verantwortlich, die alle Geschäftsbereiche unterstützen soll, um die Wachstumsziele zu erreichen, zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein und die besten Talente für Mercer zu gewinnen. Lüder wird damit Mitglied des Executive Leadership Teams in New York. "Die Corona-Krise verändert die Arbeitswelt und rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Sowohl die Digitalisierung als auch die Transformation erleben eine Beschleunigung. Ich freue mich, jetzt die Chance zu erhalten, diese Zukunft für unsere Kollegen und Kolleginnen zu gestalten und strategische sowie operative Entscheidungen voranzutreiben", so Lüder zu seiner neuen Herausforderung."Ich trete in große Fußstapfen, denn unter der Verantwortung von Achim Lüder ist Mercer in der DACH-Region in allen Beratungs- und Dienstleistungsfeldern deutlich gewachsen. So wurde die starke Position im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge und in der Vergütungsberatung durch die Übernahme der Promerit AG im Januar 2018 auch im Bereich People- und HR-Transformation ergänzt. Diese Erweiterung stärkt den Fokus von Mercer auf das Thema Digitalisierung und das Zusammenbringen von Menschen und Technik. Dies gilt für alle HR-Themen, insbesondere aber für die Prozesse der betrieblichen Altersvorsorge und für die Individualisierung der Benefits-Angebote. Weitere Wachstumsfelder, auch in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Mercer Global Investors Europe Ltd., sind die Investmentberatung sowie Investmentlösungen für institutionelle Kunden. Wir bieten unseren Kunden in Zeiten gravierender Unsicherheiten am Kapitalmarkt mit dem Mercer Pensionsfonds zudem einen bewährten Weg zur Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen", erklärt Dreger. "Diese große Innovationskraft ist unsere Stärke und wird auch für mich ein ganz wesentlicher Treiber sein, um für unsere Kunden zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Wir sehen Integration und Diversity als zentrale Werte für unseren Unternehmenserfolg und werden unsere Talente auch weiterhin darin unterstützen, sich konsequent weiterzuentwickeln."Neben der Digitalisierung sieht Dreger die umfassende Transformation und Reskilling als die größte Herausforderung für Unternehmen in dieser Dekade. Er sieht Mercer gut aufgestellt, um ein Sparringspartner für die Kunden zu sein und mit ihnen individuelle Lösungen zu entwickeln, die ihren Erfolg unterstützen. "Wachstumspotenziale zu heben, gelingt am besten aus der Balance zwischen der Wertschätzung für die eigenen Stärken und einem kritischen Hinterfragen des Bestehenden. Aus dem Ersten ergibt sich der Mut, aus dem Zweiten der Wille, um Veränderungen erfolgreich zu gestalten", beschreibt Dreger seine Philosophie, mit der er Kunden ebenso wie Mercer Deutschland zum Erfolg führen will.Über MercerMercer (https://www.mercer.de/) setzt sich dafür ein, die Zukunft mutig und intelligent zu gestalten - durch die Transformation der Arbeitswelt, eine Verbesserung von Vorsorge- und Investmentlösungen sowie durch den Einsatz für Gesundheit und Wohlergehen. Mit mehr als 25.000 Mitarbeitern in 44 Ländern ist Mercer in über 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Tochterunternehmen von Marsh & McLennan (NYSE: MMC), dem führenden globalen Anbieter von professionellen Dienstleistungen zu den Themen Risiko, Strategie und HR - mit einem Jahresumsatz von 17 Mrd. USD und 76.000 Mitarbeitenden. Als eines der führenden Unternehmen hilft Marsh & McLennan seinen Kunden, in einem immer dynamischeren und komplexeren Umfeld erfolgreich zu agieren. Zur Unternehmensgruppe gehören auch Marsh (http://usa.marsh.com/), Guy Carpenter (http://www.guycarp.com/portal/extranet/index.html?vid=77) und Oliver Wyman (http://www.oliverwyman.com/index.html). Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.mercer.de (http://www.mercer.de) oder folgen Sie uns auf Twitter @Mercer_de (http://www.twitter.com/mercer_de).Mercer Deutschland (www.mercer.de (http://www.mercer.de))In Deutschland ist Mercer mit über 600 Mitarbeitenden unter anderem an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart vertreten. Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit liegen in der Beratung von Unternehmen rund um betriebliche Altersversorgung, Investments und Pensions Administration sowie Vergütung, Human-Capital-Strategie und M&A.Über Mercer Global Investors Europe Ltd. (MGIE)Mercer Global Investments Europe Limited ist einer der weltweit führenden Anbieter von Investment-Implementierungsdienstleistungen für institutionelle Investoren. Mercer berät Kunden weltweit zu Vermögenswerten in Höhe von 15 Billionen US-Dollar (Mercer, Juni 2019) und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 305 Milliarden US-Dollar in Investmentlösungen (Mercer, Juni 2020). Das Lösungsangebot von Mercer Investment Solutions, das traditionelle und alternative Anlageklassen einschließlich privater Märkte umfasst, stellt eine marktführende Lösung für das gesamte Spektrum des institutionellen Marktes dar.Pressekontakt:Gabi StraßerE-Mail: gabi.strasser@mercer.comTel.: +49 (0) 69 689778 554Vera ReulandE-Mail: vera.reuland@mercer.comTel.: +49 (0) 69 689778 552Original-Content von: Mercer Deutschland, übermittelt durch news aktuell