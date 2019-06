Mercedes ruft 60.000 GLK Diesel zurück - KBA findet illegale Abschaltvorrichtung

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

--------------------------------------------------------------Jetzt Infos anfordernhttp://ots.de/qzaNmV--------------------------------------------------------------Bremen (ots) - Nun ist der im Mai bereits vermutete Rückruf da:Wie die "BamS" berichtet, muss Mercedes auf Anordnung desKraftfahrt-Bundesamtes 60.000 Fahrzeuge des Modells GLK 220 CDI inDeutschland zurückrufen. Die Diesel verfügen über die Abgasnorm Euro5 und sind mit dem Motor OM 651 ausgestattet. Betroffen sindFahrzeuge aus den Baujahren 2012 bis 2015. Breits im Mai hatte die"BamS" diesen Rückruf angekündigt, nun wurde er umgesetzt, wie auchein Sprecher von Daimler bestätigte.Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte im GLK eine illegaleAbschaltvorrichtung entdeckt. Dabei handelt es sich um die sogenannteKühlmittel-Sollwert-Temperaturregelung. Diese verzögert das Aufwärmendes Motoröls und sorgt dafür, dass die Stickoxidgrenzwerte auf demPrüfstand eingehalten werden. Im Straßenbetrieb wird diese Regelungausgeschaltet, so dass die Grenzwerte dort um ein Vielfachesüberschritten werden.Daimler selbst hat bereits bestätigt, dass genau dieAbschaltvorrichtung auch in zahlreichen weiteren Fahrzeuge, unteranderem der C- und E-Klasse verwendet werden. Somit könnten weitere700.000 Fahrzeuge betroffen sein.Daimler selbst hält die Funktion für legal und will sich auchjuristisch gegen Betrugsvorwürfe wehren. Das KBA dagegen weitet dieUntersuchungen auf weitere Modelle, in denen die Motoren OM 651 undOM 642 verbaut sind, aus. Laut Daimler sei man weiterhin im Gesprächmit der Behörde.Die Interessengemeinschaft Mercedes Abgasskandal bietet Ihnenkostenlose Unterstützung im Kampf um Ihr Recht. Wir prüfen gratisIhre Vertragsunterlagen, erläutern Ihnen die rechtlichenMöglichkeiten und errechnen vorab Ihren möglichen Anspruch aufSchadensersatz.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweitmehr als 3.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrundvon illegalen Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konntenbereits gewonnen werden. Die Kläger erhalten dabei den Kaufpreiserstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an den Herstellerzurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell