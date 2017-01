Stuttgart (ots) -Daimler Financial Services steigt ins ePayment-Geschäft ein undübernimmt den Finanzierungs- und Leasingdienstleister PayCash EuropeSAMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:"Nur Bares ist Wahres" - diese Redensart gehört wohl bald derVergangenheit an. Denn das Geldwesen verändert sich geradefundamental. Jeder dritte Einkauf wird heute bereits per Kartebezahlt, Tendenz steigend. Egal ob an der Supermarktkasse oder beiInternetbestellungen - mehr als die Hälfte der europäischenKonsumenten nutzen mobile Endgeräte heute genauso selbstverständlichwie Bargeld. Der Trend zum bargeldlosen Zahlen ist unaufhaltsam undinzwischen steigen auch Big Player in dieses Geschäft ein. So startetDaimler Financial Services mit dem Dienst "Mercedes pay" jetzt dasmobile Bezahlen via Smartphone. Dafür übernimmt die Finanztochter vonDaimler den elektronischen Zahlungsdienstleister PayCash Europe SA.Klaus Entenmann, der Vorstandsvorsitzende der Daimler FinancialServices AG:O-Ton Klaus EntenmannMercedes pay" wird ein elementarer Bestandteil unserer Mobilitäts-und Digitalisierungsstrategie werden. Das neue Daimler-Zahlungssystemunterstreicht unseren Anspruch, als führender Anbieter digitalerMobilitätsdienstleistungen unsere Angebote noch attraktiver zumachen. (0:16)Von der neuen Dienstleistung wird in erster Linie der Kundeprofitieren, der zukünftig zur Nutzung von verschiedenenDaimler-Dienstleistungen nur einmal seine Zahldaten angeben muss.Schnell, unkompliziert und vor allem sicher:O-Ton Klaus EntenmannUnsere Philosophie lautet "Mobility at your fingertips". UnsereKunden können mittels "Mercedes pay" unsere Mobilitäts- undDienstleistungsservices ganz einfach per Smartphone bezahlen."Mercedes pay" ermöglicht dabei ein technisch einfaches und sicheresAbwickeln unserer digitalen Angebote. (0:19)Abmoderation:Daimler Financial Services übernimmt den elektronischenZahlungsdienstleister PayCash Europe SA und bietet unter demMarkennamen "Mercedes pay" das elektronische Zahlungssystem fürDienstleistungen des Daimler-Konzerns an. Als Finanzierungs- undLeasingdienstleister hat Daimler Financial Services 2016 erstmalsüber vier Millionen finanzierter Fahrzeuge aus dem Daimler-Konzern inseinem Portfolio geführt.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Ansprechpartner:Daimler Financial Services, Florian Otto, 0711-2574 5868all4radio, Hermann Orgeldinger, Hannes Brühl, 0711 32777590Original-Content von: Daimler Financial Services AG, übermittelt durch news aktuell