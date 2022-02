Mercedes gegen Einflussnahme der Wirtschaft im Ukraine-Konflikt

STUTTGART (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Chef Ola Källenius spricht sich gegen die Einflussnahme von Wirtschaftsführern angesichts der Bedrohung der Ukraine durch Russland aus. "Wir verfolgen die Entwicklung an der Grenze zur Ukraine mit Sorge und hoffen auf Deeskalation", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Aber dies solle nicht durch die Wirtschaft erfolgen.

"Dafür brauchen wir Politiker und Diplomaten. Sie sind die Profis, die solche Themen angehen." Einen Rückzug der Wirtschaft aus Regionen wie Russland oder China aus politischen Erwägungen hält Källenius für den falschen Weg. "Ich bin überzeugt, dass Handelsbeziehungen dazu beitragen, auch im Konfliktfall die Lösung eher durch Kooperation als durch Konfrontation zu suchen", sagte er. Internationale Zusammenarbeit sei "der Schlüssel für Innovation, Beschäftigung, Wachstum und Wohlstand". Källenius bekräftigte seine Unternehmensstrategie, ausschließlich auf Elektroautos zu setzen. "Wir müssen weg von fossilen Energien. Da liegt es auf der Hand, die Antriebsart zu wechseln." Nun werde man elektrisch. "Das ist kein Trauma, sondern eine Chance. Mit grünem Strom wird das Auto CO₂-frei", sagte der Firmenchef. Ausdrücklich verteidigte Källenius auch den Bau von schweren Elektroautos wie SUVs und Limousinen. Mercedes strebe an, "in jedem Segment, für das sich Kunden begeistern, die klimafreundlichste Alternative anzubieten". Gerade Deutschland profitiere davon, "dass wir hier auch luxuriöse Autos so erfolgreich produzieren".

