Mercedes - aus freiwilligem Rückruf wird Pflichtrückruf

Bremen (ots) - Zahlreiche Mercedesfahrer bekommen zurzeit Post vonDaimler, die für große Verunsicherung sorgt. In den Briefen werdendie Dieselfahrer gebeten, ihr Fahrzeug zu einem Pflichtrückruf in dieWerkstatt zu bringen, damit ein Software-Update aufgespielt werdenkann. Das Besondere daran: wie Daimler selbst schreibt, wurden diebetroffenen Fahrzeuge erst vor wenigen Wochen zur Teilnahme an derfreiwilligen Service-Maßnahme eingeladen. Dieser waren dieFahrzeughalter offenbar nicht gefolgt. Nun heißt es, "Auf Anordnungdes Kraftfahrt-Bundesamtes werden wir diese Maßnahme nun im Rahmeneines verpflichtenden Rückrufs durchführen".Offenbar gibt es also einen weiteren verpflichtenden Rückruf fürMercedes Modelle. Weder auf der Daimler Webseite noch in derRückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamtes sind Informationen zudiesem neuen Rückruf zu finden. Einen offiziellen Rückruf gab esbisher bei Mercedes nur für ca. 280.000 Fahrzeuge in Deutschland mitder Abgasnorm Euro 6b, der von der E- und der C-Klasse bis hin zumSprinter zahlreiche Modelle umfasste. Zudem gab es vor kurzem einenRückruf für den GLK, wovon etwa 23.000 Fahrzeuge betroffen waren.Dieser neue Rückruf betrifft bisher ausschließlich Euro 5 Dieselvon Mercedes, unter anderem ist die C-Klasse betroffen. GenauereInformationen zu betroffenen Modellen und Stückzahlen gibt es zurzeitnicht. Die freiwillige Service-Maßnahme umfasste jedoch gut 3Millionen Euro 5 und Euro 6 Diesel europaweit. Wenn nun alle Fahrerangeschrieben werden, die dem freiwilligen Aufruf bisher nichtgefolgt waren, wird es sich um zehntausende Kunden handeln.Möglicherweise ging dem KBA die Umsetzung der freiwilligenService-Maßnahme nicht schnell genug, so dass für all diese Fahrzeugenun ein verpflichtender Rückruf angeordnet wurde. Ähnlich hatte dasKBA bei Opel gehandelt. Auch hier war ein freiwilliger in einenverpflichtenden Rückruf umgewandelt worden, weil die Umsetzung zulangsam vonstattenging.Was können Mercedesfahrer tun, die nun entsprechende Post vonDaimler bekommen? Wie es im Brief selbst heißt, kann für den Fall derNichtteilnahme eine behördliche Stilllegung des Fahrzeugs erfolgen.Aus technischer Sicht rät Lars Murken-Flato, Anwalt bei HAHNRechtsanwälte, allerdings dringend von der Durchführung desSoftware-Updates ab. "Es drohen Schäden am Motor, ein erhöhter Sprit-und AdBlue-Verbrauch und weitere unbekannte Langzeitfolgen". Dochbetroffene Mercedesfahrer können sich wehren. "Der verpflichtendeRückruf macht deutlich, dass sich in den betroffenen Fahrzeugen eineillegale Abschalteinrichtung befindet. Den Fahrzeughaltern stehtsomit Schadensersatz zu. Es gibt zwar auch schon positiveEntscheidungen bei Fahrzeugen, die bisher nur Teil der freiwilligenService-Maßnahme waren, doch mit dem Einbezug in den Pflichtrückrufsteigt die Chance auf Schadensersatz ganz erheblich. Wenn Sieentsprechende Post von Daimler bekommen haben, kontaktieren Sie unsgerne - wir erläutern Ihnen in einer kostenlosen Erstberatung Ihrerechtlichen Möglichkeiten und errechnen Ihre Ansprüche", lädtMurken-Flato betroffene Dieselfahrer ein.Weitere Informationen zum Rückruf und zu Ihren Möglichkeiten imMercedes Abgasskandal finden Sie auf unserer Websitehttp://www.mercedes-schadensersatz.de/