Der Mercedes Platz ist eröffnet | 25.000 Besucher bei der Eröffnung mit Nachbarschaftsfest, Lichtshow, Feuerwerk und Party

Berlin (ots) -Am Abend des 13. Oktober 2018 wurde der Mercedes Platz, dasHerzstück des neuen Stadtquartiers an der Spree, feierlich eröffnet.Im Rahmen eines Festakts übergaben Ramona Pop (Bürgermeisterin vonBerlin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe) sowieBritta Seeger (Mitglied des Vorstandes der Daimler AG, verantwortlichfür Mercedes-Benz Cars Vertrieb) und Dan Beckerman (President & CEOAnschutz Entertainment Group) den Mercedes Platz den BerlinerBürgerinnen und Bürgern. Schon ab Samstagmittag hatten Besucher dieMöglichkeit, sich bei einem Nachbarschaftsfest und Tag der offenenTür einen ersten Eindruck von dem Mercedes Platz und seinem Angebotzu machen. Die Eröffnungsfeierlichkeiten fanden am Abend mit einerLicht-, LED-, und Wasser-Show sowie einem Feuerwerk ihren feierlichenAbschluss. Besucher waren anschließend herzlich eingeladen, in derVerti Music Hall bei einer Party mit radioeins weiter zu feiern.Ein Videozusammenschnitt mit Highlights der Eröffnungsfeier stehtunter folgendem Link zur Verfügung:www.mercedes-platz.de/OpeningVideoWeitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unter:http://bit.ly/Mercedes_Platz_Bildmaterial_Allgemeinhttp://bit.ly/Mercedes_Platz_Bildmaterial_MieterWeitere Informationen zum Mercedes Platz finden Sie unter:http://www.mercedes-platz.deVor der Mercedes-Benz Arena entwickelte die Anschutz EntertainmentGroup bis Oktober 2018 für rund 200 Mio. Euro den Mercedes Platz -das vitale Herzstück für das dynamisch wachsende Stadtquartierentlang der East-Side-Gallery. Teil des Areals sind die Verti MusicHall für circa 4.350 Besucher, ein UCI LUXE Kino mit 1.700 Plätzen,eine Lifestyle Bowling Lounge der Marke Bowling World mit 28 Bahnensowie rund 20 Cafés, Restaurants und Bars. Hinzu kommen zwei Hotels -ein Indigo Design Hotel mit rund 118 Zimmern und ein Hampton byHilton mit 254 Zimmern - sowie circa 10.000 Quadratmeter Büroflächen.