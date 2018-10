Mercedes Platz Eröffnung am 13. Oktober / Eröffnungsprogramm mit Nachbarschaftsfest, Lichtshow, Feuerwerk und radioeins-Party (FOTO)

Berlin (ots) -Wie die Anschutz Entertainment Group (AEG), Bauherr, Entwicklerund Betreiber des zukünftigen Hotspots vor der Mercedes-Benz Arenaheute bei einer Pressekonferenz bekannt gab, wird der Mercedes Platzplanmäßig am 13. Oktober eröffnet. Die Eröffnungsfeierlichkeitenwerden von einem bunten Unterhaltungsprogramm begleitet. AlleBerliner und Besucher sind herzlich eingeladen, sich am 13. Oktobervor Ort ein Bild vom Mercedes Platz und seinen Angeboten zu machen."Eine Brache beleben, indem wir nicht nur eineMultifunktionsarena, sondern mit ihr als Anker ein lebendigesStadtquartier entwickeln. Das war unsere Vision als wir vor mehr als16 Jahren gemeinsam mit dem Land Berlin und dem BezirkFriedrichshain-Kreuzberg den Planungsprozess für das Areal desdamaligen Ostgüterbahnhofs begonnen haben. Die Eröffnung des MercedesPlatz ist ein wichtiger Meilenstein für die Verwirklichung dieserVision. Mit seinem vielfältigen Angebot und der hohenAufenthaltsqualität wird der Mercedes Platz das Herzstück des neuenStadtquartiers", sagte Michael Kötter, Vice President Real Estate &Development, Anschutz Entertainment Group Development GmbH.Nahezu alle Einrichtungen des Mercedes Platz werden ihre Türen zum13. Oktober öffnen. Darunter die Verti Music Hall, die Bowling World,sowie die meisten gastronomischen Einrichtungen. Damit sind gutdreiviertel des Angebots des Mercedes Platz mit dem Eröffnungsterminbetriebsbereit. Das UCI Luxe Kino wird Ende Oktober öffnen. DieEröffnung des Hotels Indigo und des Hampton by Hilton ist im Laufedieses Herbstes geplant. Die Verzögerungen betreffen ausschließlichden Innenausbau der jeweiligen Angebote und sind auf die florierendeAuftragslage im Berliner Handwerk zurückzuführen. So sei es derzeitzum Beispiel kaum möglich, Elektriker zu bekommen, erläuterte Kötter.Auch Thilo Warlich, Niederlassungsleiter des GeneralübernehmersHOCHTIEF Building, zeigt sich zufrieden: "Wir freuen uns über dieEinhaltung des Zeitplans, die termingerechte Übergabe und denerfolgreichen Abschluss des Projekts. Im Laufe der zweijährigenBauzeit waren rund 200 Firmen in das Bauprojekt eingebunden und biszu 1000 Menschen auf der Baustelle beschäftigt. Alle Gewerke und alleBeteiligten haben hier bestens kooperiert und hervorragende Arbeitgeleistet.""Mit dem Mercedes Platz ist ein neuer Ort entstanden, an demMenschen zusammenkommen, ihre Freizeit genießen und sich austauschenkönnen", sagte Dr. Carsten Oder, Vorsitzender der GeschäftsleitungMercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland und Leiter Mercedes-BenzVertrieb Deutschland. "Mercedes-Benz ist als einer der größtenArbeitgeber in Berlin seit 100 Jahren eng mit der Stadt verbunden.Wir verstehen dieses Engagement als Teil unserer unternehmerischenund gesellschaftlichen Verantwortung und sind davon überzeugt, dasssowohl die Menschen im Bezirk als auch die Stadt Berlin von denMöglichkeiten, die der Mercedes Platz bietet, profitieren werden."José Ramón Alegre, Vorstandsvorsitzender Verti Versicherung AG,freut sich, mit Verti künftig Bestandteil der BerlinerEventlandschaft zu sein: "Mit der Verti Music Hall kommen dieBesucher in einem ganz neuen Umfeld mit uns als Direktversicherung inBerührung. Die Marke wird positiv, frisch und emotionalwahrgenommen."Der Mercedes Platz bietet mit der Mercedes-Benz Arena und derVerti Music Hall Raum für großes Entertainment und kleinereVeranstaltungen. Für Events im ganz kleinen Rahmen steht die Location260 Grad zur Verfügung, eine Rooftop Bar mit atemberaubendenPanoramablick über die Spree. Die Bowling World und das UCI Luxe Kinomit 1.700 Plätzen runden das Entertainment-Angebot am Platz ab. 20Cafés, Bars und Restaurants sorgen für ein kulinarischabwechslungsreiches Angebot - von international bis lokal.Übernachtungsmöglichkeiten direkt am Mercedes Platz bieten die beidenneuen Hotels Hampton by Hilton und Indigo mit einer Kapazität voninsgesamt 400 Betten.Michael Hapka, Vice President & Geschäftsführer, AnschutzEntertainment Group Development GmbH: "Es ist genau diese Mischung,die den Mercedes Platz zu einem wichtigen Kultur- undUnterhaltungsstandort Berlins machen wird. Wir freuen uns, den Platzmit der Eröffnung nun an seine Besucher aus Berlin und aller Welt zuübergeben. Wir haben bei der Planung der Eröffnungsfeierlichkeitenviel Wert daraufgelegt, keine exklusive Feier zu zelebrieren, sondernden Mercedes Platz und seine Angebote allen frei zugänglich zumachen."Das EröffnungsprogrammAb 12:00 Uhr: Nachbarschaftsfest, Touren mit Blick hinter dieKulissen der Mercedes-Benz Arena und der Verti Music Hall,Live-Sendungen und viele musikalische Gäste auf der Bühne vonradioeins19:30 Uhr: Offizielle Eröffnung unter Anwesenheit von Frau RamonaPop (Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin für Wirtschaft, Energieund Betriebe) sowie Vertretern von Mercedes-Benz und der AEG19:45 Uhr: Licht-, LED- und Wasser- Show mit abschließendemFeuerwerkAb 20 Uhr: radioeins-Party in der Verti Music Hall (Eintritt frei)Ein Videozusammenschnitt mit Highlights des Eröffnungstages findenSie am 14.10.18 ab 10 Uhr unter folgendem Link:www.mercedes-platz.de/OpeningVideoWeitere Informationen zum Mercedes Platz und demEröffnungsprogramm finden Sie unter: http://www.mercedes-platz.deWeitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sieunter: http://bit.ly/Mercedes_Platz_Bildmaterial_Allgemeinhttp://bit.ly/Mercedes_Platz_Bildmaterial_MieterVor der Mercedes-Benz Arena entwickelte die Anschutz EntertainmentGroup bis Oktober 2018 für rund 200 Mio. Euro den Mercedes Platz -das vitale Herzstück für das dynamisch wachsende Stadtquartierentlang der East-Side-Gallery. Teil des Areals sind die Verti MusicHall für circa 4.350 Besucher, ein UCI LUXE Kino mit 1.700 Plätzen,eine Lifestyle Bowling Lounge der Marke Bowling World mit 28 Bahnensowie rund 20 Cafés, Restaurants und Bars. Hinzu kommen zwei Hotels -ein Indigo Design Hotel mit rund 118 Zimmern und ein Hampton byHilton mit 254 Zimmern - sowie circa 10.000 Quadratmeter Büroflächen.Ansprechpartner:Moritz Hillebrand, +49 (0)30 206 0708-250,moritz.hillebrand@aegeurope.comMeri Todorovic, +49 (0)30 2694-2013, meri.todorovic@daimler.comOriginal-Content von: Anschutz Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell