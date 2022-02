Mercedes-Benz übertrifft Sparten-Prognosen - Aktie dreht ins Plus

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autohersteller Mercedes-Benz hat ersten Berechnungen zufolge im Geschäft mit Autos und Vans im vergangenen Jahr besser abgeschlossen als erwartet. Für die Sparte erwarte der Vorstand nun eine bereinigte Umsatzrendite von 12,7 Prozent sowie ein bereinigtes Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 14 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Freitag in Stuttgart mit. Bislang hatte die Unternehmensspitze eine Rendite von 10 bis 12 Prozent angepeilt. An der Börse drehten die Mercedes-Benz-Papiere ins Plus.

In der Sparte Mobility erreichte Mercedes-Benz eine bereinigte Eigenkapitalrendite von rund 22 Prozent, was am oberen Ende der bisherigen Zielspanne von 20 bis 22 Prozent liegt. Das Geschäft rund um Mobilitätslösungen erreichte auf Basis vorläufiger Zahlen ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 3,4 Milliarden Euro.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen laut dem Konzern - aufgrund verschiedener Effekte aus der Entkonsolidierung des Daimler Nutzfahrzeuggeschäfts - noch keine Konzernfinanzdaten vor. Die endgültigen Werte für 2021 sollen am 24. Februar veröffentlicht werden. Der Geschäftsbericht folgt dann am 11. März./ngu/jha/