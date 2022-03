Mercedes-Benz stoppt Auto-Exporte nach Russland

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

STUTTGART (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine zieht Mercedes-Benz Konsequenzen und stoppt Exporte nach Russland sowie die Fertigung dort. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Stuttgart mit. "Mercedes-Benz wird bis auf Weiteres den Export von Pkw und Vans nach Russland sowie die lokale Fertigung in Russland einstellen", heißt es einer kurzen Mitteilung des Autobauers. Weitere Details wurden nicht genannt.

Zuvor hatten bereits mehrere andere deutsche und weitere westliche Konzerne ihren Rückzug vom russischen Markt verkündet. Auch der weltgrößte Lastwagenbauer Daimler Truck hat seine Aktivitäten in Russland inklusive der Kooperation mit dem Panzerwagen-Hersteller Kamaz vorerst eingestellt./mov/DP/he