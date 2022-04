Mercedes-Benz präsentiert vollelektrischen Oberklasse-SUV

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat am Dienstag in Stuttgart seinen ersten vollelektrischen Oberklasse-SUV, den EQS SUV, vorgestellt. Die SUV-Variante der elektrischen Luxuslimousine EQS soll nach Firmenangaben eine Reichweite von bis zu 660 Kilometern und Platz für bis zu sieben Passagiere bieten. Der Wagen soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf den Markt kommen.

Zum Preis wollte ein Sprecher auf Anfrage zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. "Mit dem EQS SUV setzen wir die Strategie, unsere Fahrzeuge nachhaltiger und digitaler zu machen, weiter konsequent um", sagte Vorstandschef Ola Källenius laut einer Mitteilung./rwi/DP/jha