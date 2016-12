Mercedes-Benz: Das neue Antriebsintegrationszentrum in Sindelfingen - hochmoderne Prüfstände für perfekte Motorabstimmungen! (AUDIO)

Sindelfingen (ots) -Anmoderation:"Stillstand heißt Rückschritt" - dieser Leitsatz trifft für vieleIndustriezweige zu, ganz besonders aber auf die Automobilindustrie.Gerade im Bereich der Entwicklungen von neuen Antrieben müssen dieHersteller heute schon an die Anforderungen von morgen denken! Ausdiesem Grund hat Mercedes-Benz sein Technology Center im Werk inSindelfingen massiv ausgebaut und vor wenigen Wochen das hoch moderneAntriebsintegrationszentrum, kurz AIZ in Betrieb genommen. Nach 2½Jahren Bauzeit verfügt der Stuttgarter Automobilhersteller damit überdie wahrscheinlich modernste Prüfstandseinrichtung derAutomobilindustrie. Christoph Martin, LeiterAntriebsintegrationszentrum, erklärt die neue Anlage:O-Ton Christoph MartinHighlight ist ein besonderer Fahrdynamik-Prüfstand: Dort fährt dasFahrzeug nicht wie üblich auf einer Rolle, sondern ist an jedem Radmit Hilfe spezieller Radnaben über eine präzise Drehmomentmesstechnikdirekt mit einem Elektromotor verbunden. Wir können Allradfahrzeuge,Hybridfahrzeuge und Elektrofahrzeuge testen und abstimmen. Und wirgewinnen einen großen Teil der eingesetzten Energie wieder zurück.(0:23)Für den imposanten Neubau auf dem Sindelfinger Werksgelände wurden16.800 Kubikmeter Beton verwendet - ein Volumen, das demFassungsvermögen von fünf Olympiaschwimmbecken entspricht. Darüberhinaus wurden 2.500 Tonnen Stahlbeton in dem Hightech-Komplexverbaut, damit das Gebäude den extremen Kräften bei hohenGeschwindigkeiten oder bei der Simulation von HochgebirgsfahrtenStand hält. Entsprechend hoch waren die Kosten:O-Ton Christoph MartinDie Investitionen waren beträchtlich. Es steckt ein fastdreistelliger Millionenbetrag dahinter. Und noch zwei weitere Zahlensind interessant: insgesamt lassen wir uns die aktuelleMotorenoffensive rund drei Milliarden Euro kosten und in dasMercedes-Benz Technology Center in Sindelfingen investieren wir rund600 Millionen Euro. (0:20)Ein Aufwand, der sich aber auszahlt. Schließlich sorgen diePrüfverfahren im AIZ und im Mercedes-Benz Technology Center füroptimale Motoren-Effizienz und Fahrzeugsicherheit. Im neuenAntriebsintegrationszentrum arbeiten 50 Ingenieure ausschließlich ander Feinabstimmung der verschiedenen Antriebstrangkomponenten derFahrzeuge. Komfort und Agilität der Motoren stehen dabei ebenso imFokus wie die genaue Abstimmung bei Lastwechsel,Kick-Down-Beschleunigung oder Motorzustart bei Hybridfahrzeugen. Zielist es, einen gleichzeitig wirtschaftlichen, aber auch komfortablenund störungsfreien Motorbetrieb zu gewährleisten - und das natürlichbei geringen Emissionen. Gerade vor dem Hintergrund derMercedes-Modelloffensive kommt dem AIZ eine entscheidende Rolle zu,sagt Christoph Martin:O-Ton Christoph MartinDer Testbedarf nimmt ständig weiter zu. Wir haben eine Vielzahlneuer Modellvarianten am Start, die Antriebsvielfalt reicht vomDieselmotor bis zu voll-elektrischen Fahrzeugen. Und als globalerAnbieter müssen wir die teilweise ziemlich unterschiedlichengesetzlichen Vorschriften in allen Märkten nachvollziehbar undreproduzierbar erfüllen. (0:21)Abmoderation:Hochmodern und unverzichtbar: Das neue Antriebsintegrationszentrumauf dem Gelände des Mercedes-Benz Werks in Sindelfingen. Vor einigenWochen hat der Stuttgarter Autobauer mit dem AIZ eine der modernstenPrüfstandseinrichtungen der Automobilindustrie in Betrieb genommen.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Mercedes-Benz, Ralf Stadelmaier, 0711 17 758 53Mercedes-Benz, Michael Allner, 0711 17 75846all4radio: Hannes Brühl, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell