Mercedes-Benz montiert Antriebsmodule für E-Autos in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Mercedes-Benz will in seinem Berliner Werk künftig Antriebsmodule für Elektroautos montieren.



Anfang des nächsten Jahrzehnts sollen die Mitarbeiter in Marienfelde damit beginnen, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. "Wir sind stolz darauf, im Mercedes-Benz Werk Berlin Teil der Elektro-Offensive von Mercedes-Benz Cars zu sein", sagte René Reif, Standortleiter in Berlin und Hamburg.

Beide Werke sollen eng zusammenarbeiten. Der Daimler -Konzern hatte schon 2015 mit dem Betriebsrat vereinbart, Berlin zum Standort für Komponenten zu entwickeln, die den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids senken. Dafür sollten über mehrere Jahre 500 Millionen Euro investiert werden.

Schon Mitte 2019 soll das erste EQ-Fahrzeug auf den Markt kommen, ein rein batteriebetriebener Stadtgeländewagen. Er wird in Bremen gebaut, die Batterien kommen aus Kamenz bei Dresden. Erst später soll es neben Luxusautos auch Kompaktwagen geben, die weniger Strom verbrauchen.

Derzeit gibt es von Daimler nur Fahrzeuge der Marke Smart als reine Elektroversionen, nicht aber von Mercedes-Benz. Die Kollegen im Berliner Werk mit seinen insgesamt 2500 Mitarbeitern sollen künftig 60 Bauteile zu Antriebsmodulen zusammensetzen. Betriebsratschef Michael Rahmel nannte die Ankündigung ein überzeugendes Signal./bf/DP/tos