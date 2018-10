Mercedes-Benz liefert im September weniger Autos aus

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Einführung neuer Abgasprüfstandards hat bei Mercedes-Benz im September für einen Absatzrückgang gesorgt.



Weltweit wurden im vergangenen Monat 202 819 Fahrzeuge ausgeliefert, wie der Autobauer Daimler am Montag in Stuttgart mitteilte. Dies entsprach einem Rückgang von 8,2 Prozent zum Vorjahr. Mercedes-Benz habe zum 1. September die gesamte Flotte für Europa nach dem neuen Abgasstandard WLTP zertifiziert, hieß es. Allerdings sei es in einigen Märkten zu Verzögerungen bei der Zertifizierung gekommen. Zudem hätten sich Modellwechsel auf den Absatz ausgewirkt.

Im dritten Quartal wurden 526 255 Fahrzeuge mit dem Stern an Kunden ausgeliefert. Auch hier belief sich das Minus zum Vorjahr auf 8,2 Prozent. Auf die ersten neun Monate des Jahres gerechnet hielt sich der Absatz von Mercedes-Benz mit 1,7 Millionen Fahrzeugen in etwa auf Vorjahresniveau.

Gut lief es für die Marke in China, wo die Auslieferungen auf Neunmonatssicht um 13 Prozent anzogen. In Europa ergab sich im gleichen Zeitraum ein Minus von 4,7 Prozent. Auf dem Heimatmarkt Deutschland waren es 5,6 Prozent weniger Fahrzeuge./she/jha/