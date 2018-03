Mercedes-Benz Vans wächst kontinuierlich - 2017 viertes Absatzrekordjahr in Folge Daimler-Transportersparte erwartet für 2018 erneuten Absatzbestwert - Hymer künftig größter Kunde für neuen Sprinter (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart (ots) -AnmoderationTransporter und Vans werden in unserer sich ständig verändertenEinkaufswelt immer wichtiger. Denn immer mehr Menschen bestellen ihreWaren im Internet. Waren es 2010 nicht einmal 10 Prozent so kaufeninzwischen über 70 Prozent der Deutschen online ein -Tendenzsteigend. Von dieser Entwicklung profitieren natürlich auch dieHersteller von Transportern - allen voran Mercedes-Benz Vans. So hatdie Transportersparte der Daimler AG hat im Geschäftsjahr 2017 zumwiederholten Male Rekorde bei Absatz, Umsatz und EBIT erzielt, wieVolker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans, beim heutigenJahrespressegespräch in Stuttgart-Wangen mitteilte:O-Ton Volker MornhinwegSeit fünf Jahren wächst unser Geschäftsfeld kontinuierlich, 2017war das vierte Absatz-Rekordjahr in Folge. Das heißt, wir sind soerfolgreich wie nie zuvor. Wir haben weltweit über 400.000 Fahrzeugeverkauft, 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu diesem Wachstum hat jedeeinzelne Baureihe mit einem eigenen Bestwert beigetragen. GrößteAbsatztreiber im Portfolio waren 2017 unsere beiden Midsize-ModelleVito und V-Klasse. Mit insgesamt über 171.000 Einheiten lag derAbsatz deutlich über dem Vorjahresbestwert - und das um 22 Prozent.(0:44)Mercedes-Benz Vans wächst - das zeigen die aktuellen Zahlen -weltweit, nachhaltig und vor allem innovativ. DieDaimler-Transportersparte nutzt dazu gezielt alle technologischenMöglichkeiten der Digitalisierung, Automatisierung und Robotik.Mercedes-Benz Vans entwickelt sich damit vom reinenFahrzeughersteller zum Systemdienstleister und bietet seinen Kundenneben seinen Basisfahrzeugen künftig integrierte und intelligenteGesamtsysteme an. Beste Voraussetzungen also für eine erfolgreicheZukunft und ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr 2018, so VolkerMornhinweg:O-Ton Volker MornhinwegAuch 2018 bieten die Märkte gute Voraussetzungen für weiteresWachstum: In der Region EU30 erwarten wir ein leichtes Marktwachstum.Für die USA rechnen wir mit einer leicht steigenden Nachfrage nachgroßen Transportern. In Lateinamerika gehen wir davon aus, dass sichder Markt für große Transporter weiter erholt. Und auch in China wirdsich der von uns adressierte Markt deutlich beleben. Insgesamterwarten wir deshalb, dass unser weltweiter Absatz 2018 deutlichsteigt. Unsere neue X-Klasse und unser neuer Sprinter spielen hierbeieine wichtige Rolle. (0:37)Von der neuen Generation des Sprinters erwartet Mercedes-Benz Vansübrigens nicht nur einen enormen Schub für den Absatz imTransportersegment. Der flexible und robuste Allrounder soll jetztauch im Reisemobilmarkt voll durchstarten. Immerhin wurden in Europaim letzten Jahr insgesamt rund 111.000 Fahrzeuge in diesem Segmentzugelassen. Dies entspricht einem Wachstum von 15 Prozent imVergleich zum Vorjahr. Um an dieser Entwicklung künftig noch stärkerteilzuhaben, ist der neue Sprinter erstmals auch mit Frontantriebverfügbar.O-Ton Volker MornhinwegWeit über 80 Prozent aller Freizeitfahrzeuge basieren auf demLarge Van-Segment, und in diesem Segment ist der Sprinter künftignatürlich das Maß der Dinge. Vor allem jetzt, wo wir ihn auch mitVorderradantrieb und als Triebkopf bauen: Rund 90 Prozent der neuzugelassenen Wohnmobile werden über die Vorderräder angetrieben. Wirhaben den neuen Sprinter also perfekt auf den Markt zugeschnittenen.(0:25)Wie gut sich der Sprinter für den Reisemobilmarkt eignet weiß kaumein Unternehmen besser als die Firma Hymer. Seit dem Jahr 1995vertraut der Caravan- und Reisemobil-Hersteller mit Sitz in BadWaldsee auf den Mercedes-Benz Sprinter als Basisfahrzeug für seineReisemobile. Jetzt wird Hymer perspektivisch der größte Kunde derneuen Generation des Transporter-Flaggschiffs mit dem Stern. Dazuhaben Mercedes-Benz Vans und Hymer bereits einen Vertrag über dieLieferung einer vierstelligen Zahl von Fahrzeugen derTriebkopf-Variante im Jahr 2018 abgeschlossen. Ab dem Jahr 2019 istin Summe ein jährlich hohes vierstelliges Absatzvolumen vorgesehen.Ein Deal, von dem Hymer Geschäftsführer Christian Bauer mehr alsüberzeugt ist:O-Ton Christian BauerDer Sprinter war ja schon immer eine hervorragende Grundlage fürReisemobile. Zum einen wegen seiner hohen Qualität und zum anderenwegen seiner großen Vielseitigkeit. Und der neue Sprinter ist ja injeder Hinsicht High-End und somit passend zu unseren Produkten, alsoabsolut Premium. Und all das passt halt wunderbar! (0:32)Abmoderation:Die Van-Sparte des Daimler-Konzerns hat auf seinerJahrespressekonferenz heute exzellente Zahlen für 2017 präsentiertund sieht sich auch für die Zukunft bestens gerüstet. Vor allem stehtauch der Start in die Elektromobilität im Mittelpunkt. Hier werden150.000 Millionen Euro investiert und die Synergien zu denPkw-Abteilungen des Konzerns genutzt.