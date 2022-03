Mercedes Benz Group-Aktie: Der Konzern folgt dem Trend!

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat auch die Aktie der Mercedes Benz Group nicht verschont. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar 2022 hat die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers einen Verlust von 19,81 Prozent erlitten. Als Reaktion auf den Konflikt in der Ukraine hat Mercedes Benz nun die Exporte nach Russland ausgesetzt und die lokale Produktion in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung