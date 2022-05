Mercedes-Benz-Group-Aktie: Die Bullen sind klar im Vorteil!

Die Mercedes-Benz-Aktie ist zum Auftakt in die neue Woche deutlich zurückgekommen. An der Xetra büßten die Anteilsscheine über 7 Prozent ein und sackten bis auf 62,22 Euro ab. Dieser Rücksetzer war aber allein der Tatsache geschuldet, dass die Aktie am Montag erstmals ex Dividende gehandelt wurde. Rechnet man die Gewinnbeteiligung von 5 Euro heraus, hat die Aktie sogar minimal zulegen… Hier weiterlesen