Mercedes-Benz-Group-Aktie: Aufsteigendes Dreieck - sehen wir jetzt den Ausbruch?

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Während es für die großen Indizes an der Wall Street am Freitag nach der Erholung vom Donnerstag schon wieder nach unten ging, konnte der DAX seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Am Ende des Tages standen Gewinne von 0,84 Prozent zu Buche. Fast im Gleichschritt ging es für die Papiere der Mercedes-Benz-Group nach oben, sie rückten um 0,89 Prozent vor. Umsatz und Gewinn… Hier weiterlesen