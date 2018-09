Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

INTERVIEW mit Till Oberwörder, Leiter Daimler BusesAnmoderation:Die Auszeichnung "Bus of the Year" ist die größte Auszeichnung,die ein Bushersteller für sein Fahrzeug erhalten kann. Eine Jury mitExperten von 19 europäischen Fachzeitschriften trifft ihre Wahl nachganz genau festgelegten Kriterien. Heute wurde dieser von allenOmnibus-Produzenten angestrebte Titel auf der IAA in Hannoverüberreicht. Und "Bus of the Year" wurde der Mercedes-Benz CitaroHybrid. Direkt nach der Übergabe der Trophäe haben wir uns mit TillOberwörder, Leiter Daimler Buses, im Exklusivinterview unterhalten.1. Herr Oberwörder, was bedeutet für Sie und Ihr Team dieseAuszeichnung?Es kriegt natürlich eine breite Basis. Die Akzeptanz des Produktesund auch das Wertschätzen des Produktes durch so eine Breite dannauch bestätigt zu bekommen, hilft uns natürlich auch sehr, soüberzeugend zu sein, wie wir das auch glauben sein zu dürfen. Und dasist eben auch eine neutrale Betrachtung und nicht die eigeneWahrnehmung, und umso mehr bestätigt das unseren Weg. (0'18)2. Wie hat die Jury die Wahl begründet?Das beste Auto zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigenTechnologie und auf dem richtigen Weg dann auch in den nächstenSchritt der Elektrifizierung und genau jetzt in den Markt zu kommen.(0'09)3. Wie hart ist die Konkurrenz um so eine Auszeichnung?Jeder hat das gerne dieses Prädikat, und ob Sie es glauben odernicht, das hat auch irgendwo jeder im Hinterkopf, wenn wir an denThemen arbeiten. Insofern ja, es hat einen hohen Wert und es wirdsicherlich auch groß ausgestellt werden, so dass es jeder sehen kann.(0'12)4. Was bringt Ihren Kunden und Fahrgästen so eine Auszeichnung?Für den Konsumenten, sprich für den Gast, ist das schlichtweg einsauberer, anständiger, bekannter Citaro. Für den Unternehmer, für dasUnternehmen, ist durch die Hybridisierung des Fahrzeugs zunächsteinmal wichtig, heraus zu stellen, dass er eine unglaublicheSpritreduzierung mit sich gebracht hat. Über acht ProzentSpritreduzierung war möglich, und das ist in diesen Zeiten ein ganzwichtiges Argument. Die Qualität des Citaro, die wir kennen, die istgleich geblieben. (0'26)5. Und wie wird heute gefeiert?Naja, ich bin auf der Messe und ich schätze mal, wenn ich das indie Mitte stelle, die schöne Auszeichnung, dann wird da ein kleinerFreudentanz drum herum gemacht werden. Also wir haben das schöneMesse-Ambiente und das werden wir nutzen. (0'09)Abmoderation:Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses, im Interview zur Wahl desStadtbusses Citaro Hybrid als "Bus of the Year" heute auf der IAA inHannover, der bedeutendsten Leitmesse für Mobilität, Transport undLogistik.