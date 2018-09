Berlin (ots) -In Berlin hat Mercedes-Benz heute die dritte Generation deserfolgreichen Nutzfahrzeugs vorgestelltINTERVIEWAnmoderation:Die Herausforderungen im Straßengütertransport sind vielfältig wienie zuvor. Die Branche sucht händeringend nach Fahrern, dieVorschriften aus Brüssel werden immer komplizierter, dafür dieAutobahnen im voller. Die Zukunft des Transports muss nachhaltiger,sicherer und leistungsfähiger werden. Deshalb bringt derBranchenprimus Mercedes-Benz jetzt jede Menge Innovationen auf dieStraße, die wegweisend sind und von denen Kunden, Fahrer undGesellschaft gleichermaßen profitieren. Der weltgrößte Lkw-Herstellerpräsentierte heute (Mittwoch, 5. September), im Vorfeld der IAANutzfahrzeuge, den neuen Actros vor dem Berlinale Palast in Berlinvor Journalisten aus über 30 Ländern. Am Rand der Präsentation desneuen Actros haben wir uns mit Stefan Buchner unterhalten, Mitglieddes Bereichsvorstands Daimler Trucks & Leiter Mercedes-Benz Lkw.1. Herr Buchner, Weltpremiere in Berlin für den erfolgreichstenSchwerlaster. Was bietet der neue Mercedes-Benz Actros? Der neueActros bietet zunächst über 60 Innovationen und ich glaube, das istnicht typisch in unserer Branche. Wir haben uns vier Schwerpunktegesetzt: das Thema Effizienz, das Thema Sicherheit, das ThemaKonnektivität - Verbindung, Internet - und natürlich auchFahrerkomfort im Fahrzeug. (0'20)2. Mit dem neuen Actros beginnt eine neue Ära. Erstmals kann einSerien-Lkw teilautomatisch fahren. Welchen Nutzen bringt das? Das hatzwei Vorteile: Zum einen bietet es mehr Sicherheit für den Fahrer,aber auch für andere Verkehrsteilnehmer. Und zum zweiten deutlichenKomfort für den Fahrer, weil das System den Fahrer bei seinen Fahrtenunterstützt, sei es auf den Fernstraßen oder auf Überlandfahrten.Dementsprechend kann der Fahrer sich sehr gut auf den Verkehrkonzentrieren und diese Einrichtungen tragen natürlich auch dazu bei,dass die Sicherheit deutlich erhöht wird. (0'30)3. Was den Journalisten als erstes aufgefallen ist: Der neueActros hat keine Außenspiegel mehr, sondern MirrorCams. Ist das mehrals ein Design-Element? Die Einführung der MirrorCam ist was ganzBesonderes. Wir sind der erste Hersteller, der das serienmäßig denKunden anbietet. Das hat zwei Vorteile: zum einen das ThemaEffizienz. Wir haben dadurch eine deutlich verbesserte Aerodynamikfür das Gesamtfahrzeug. Zum zweiten haben wir das Thema Sicherheit.Der Fahrer hat durch den Wegfall der großen Spiegel, oder dersogenannten Elefantenohren, eine deutlich bessere Einsicht inverschiedene Verkehrssituationen. Das heißt, er sieht die anderenVerkehrsteilnehmer deutlich besser, Beispiel Einfahrt in denKreisverkehr. Und da sind wir sehr stolz darauf, dass wir hier inRichtung Effizienz und Sicherheit unseren Kunden und Fahrern einenweiteren Fortschritt anbieten können. (0'34)4. Sie haben die Effizienzsteigerung angesprochen. Wie groß istdie beim neuen Actros-Modell? Wir haben die Messlatte schon sehr hochgelegt in den letzten Jahren. Uns ist es aber nochmal gelungen, biszu drei Prozent auf Fernverkehrsstraßen und bis zu fünf Prozent aufÜberlandstraßen den Kraftstoffverbrauch nochmal zu reduzieren. Daspielt natürlich zum einen die Aerodynamik mit, aber zum anderenhaben wir auch mit dem weiterentwickelten PPC für die Überlandfahrtenhier ein neues oder ein erweitertes System, was zu diesen neuenzusätzlichen Einsparungen führt. (0'25)5. Was hat sich für den Fahrer im neuen Actros verändert? DerFahrer hat zum einen deutlich höheren Komfort und wie gesagt,Sicherheit mit dem Active Drive Assist. Er hat mehr Sicherheit durchunseren Active Brake Assist Nummer 5, das ihn deutlich unterstützt.Mit den beiden neuen großen Displays kann er sehr interaktiv miteinem Smartphone oder einem Tablet arbeiten und kann auch logistischeArbeiten ausführen und das ist ein neuer Arbeitsplatz für unsereFahrer, der in die Zukunft gerichtet ist. (0'26)6. Wie profitieren bei Ihren Neuheiten im Bereich Sicherheit dieschwächsten Verkehrsteilnehmer? Wir bieten zwei Dinge an: Den ActiveDrive Assist, der jetzt auch auf bewegte Fußgänger reagiert und eineVollbremsung im Notfall einleitet. Auf der anderen Seite haben wirden Abbiegeassistenten. Da sind wir der einzige Anbieter, der dasserienmäßig ab Werk anbietet. Das sind zwei technischeSicherheitseinrichtungen, die die schwächsten Verkehrsteilnehmerdeutlich stärker schützen. Das ist ja auch ein Vorteil für denFahrer, weil es immer wieder sehr belastende Unfälle sind diepassieren und da sind wir sehr froh, dass wir das anbieten können.(0'33)Abmoderation:Stefan Buchner, Mitglied des Bereichsvorstands von Mercedes-BenzTrucks und Buses im Interview. Am Mittwochabend hat Mercedes-Benz denneuen Actros dort der Weltpresse vorgestellt. Der weltweiterfolgreichste Schwerlaster ist mit mehr als 60 Innovationen nocheffizienter, vernetzter und sicherer geworden.