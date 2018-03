Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart (ots) -Anmoderation:Glückliche Mitarbeiter sind gut fürs Unternehmen. Studien zeigen,dass die Zufriedenheit im Job positive Effekte auf Produktivität undLeistungsbereitschaft hat. Wie zufrieden die Mitarbeiter inDeutschland sind, zeigt die aktuelle Umfrage "Deutschlands besterArbeitgeber 2018", die vom "Great Place to Work"-Institutdurchgeführt wurde. Gestern Abend (15.03.) wurde die Mercedes-BenzBank mit dem ersten Platz in der Kategorie der großen Unternehmen mit2.000 bis 5.000 Mitarbeitern ausgezeichnet. Für Mercedes-BenzBank-Chef Franz Reiner sind die zufriedenen Mitarbeiter derentscheidende Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens. Das zeigt auchdas Geschäftsjahr 2017, in dem die Mercedes-Benz Bank Rekordzahlenverbuchen konnte. Der Vorstandsvorsitzende der Mercedes-Benz BankFranz Reiner im Exklusiv-Interview.1. Frage: Herr Reiner, die Mercedes-Benz Bank konnte imGeschäftsjahr 2017 Rekordzahlen verzeichnen. Worauf führen Sie diesenErfolg zurück? Die Mercedes-Benz Bank hat mittlerweile rund eineMillion Pkw, Lkw, Busse und Vans in Deutschland unter Vertrag. Dasbedeutet, dass wir mehr als jedes zweite Fahrzeug mittlerweile leasenund finanzieren. Im Jahr 2017 hatten wir ein hervorragendes Wachstumvon rund zwölf Prozent und das liegt im Wesentlichen an zweiFaktoren: Das eine sind die top motivierten Mitarbeiter und dasandere sind die maßgeschneiderten Produkte für unsere Kunden. (0:28)2. Frage: Ihre Bank wandelt sich vom klassischenFahrzeugfinanzierer zum Mobilitätsdienstleister. Was hat es damit aufsich? Die Mercedes-Benz Bank hat letztes Jahr ihren 30-jährigenGeburtstag gehabt. Früher stand allein das Fahrzeug im Mittelpunkt,heute geht es darum, dass wir die Mobilitätswünsche unserer Kundenabbilden. Wir müssen die Produkte, die wir haben, flexibilisieren,also nach den Wünschen unserer Kunden zusammenbauen. Und da kann esdann schon mal sein, dass wir einen Leasing-, einen Versicherungs-und einen Wartungsvertrag zusammensetzen und somit versuchen, dasgesamte Rundum-sorglos-Paket für den Kunden zu bauen. (0:28)3. Frage: Was war die Motivation der Mercedes-Benz Bank, an derUmfrage "Great Place to Work" teilzunehmen? Wir nehmen schon seitvielen, vielen Jahren an der Umfrage teil. Für uns ist die Umfrageein ganz wesentlicher Faktor zur Prägung der Unternehmenskultur.Weil, wir stehen im Dialog mit unseren Mitarbeitern. Und dieMitarbeiter definieren gemeinsam mit den Führungskräften die Kultur,die dann hoffentlich beim Kunden top ankommt. (0:18)4. Frage: Welche Punkte waren entscheidend dafür, dass dieMercedes-Benz Bank die Auszeichnung erhalten hat? Tatsächlich sind esviele Punkte, die ausschlaggebend sind. Zum einen ist es das Feedbackunserer Mitarbeiter, die anonym befragt werden. Zum anderen ist esdie Qualität unserer Personal- und Führungsarbeit, die wir genauunter die Lupe nehmen. Darüber hinaus geht es auch um das ThemaBenefits für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir müssenin einer modernen Arbeitswelt die Flexibilisierung unsererArbeitsmodelle im Fokus haben und selbstverständlich auch das ThemaBeruf und Familie zusammenbringen. (0:30)5. Frage: Was zeichnet das Arbeitsklima in der Mercedes-Benz Bankaus Ihrer Sicht besonders aus? Zum einen haben wir eine wertebasierteUnternehmenskultur. Diese zeichnet sich durch Eigenverantwortung,Vertrauen und Respekt aus. Zum anderen haben wir zugleich das ThemaVielfalt und Chancengleichheit im Fokus. Jeder, also wirklich jeder,kann sich einbringen. Und wir haben natürlich - eingebettet imDaimler-Konzern - viele Entwicklungsmöglichkeiten für jedeMitarbeiterin und jeden Mitarbeiter, auch im internationalen Kontext.Und die aktuellen Veränderungen im Mobilitätsbereich sind diespannendste Zeit für die Mercedes-Benz Bank und die Daimler FinancialServices - und da gibt es noch viel zu tun. (0:38)6. Frage: Warum sind zufriedene und motivierte Mitarbeiter für denErfolg Ihres Unternehmens so wichtig? Ganz klar: Ein top Arbeitsklimaist letztendlich der fruchtbarste Boden für top Leistungen.Zufriedene Mitarbeiter sind meistens auch die kreativsten Mitarbeiterund sie können in den Geschäftsbetrieb hochmotiviert neue Ideeneinspielen, die dann auch Kunden zufriedenstellen. (0:17)7. Frage: Wenn Sie Ihre heutige Unternehmenskultur mit der ausIhrer Zeit als Trainee vergleichen - was hat sich verändert?Dazwischen liegen rund 25 Jahre und es hat sich eine Menge verändert.Früher war das Thema Eingruppierung und Gehalt ein ganz, ganzwesentlicher Faktor. Heute muss das Gesamtpaket stimmen, also auchFaktoren wie Work-Life-Balance, flache Hierarchien und agilesArbeiten. Das sind die westlichen Themen, um die es geht, undnatürlich gehört auch ein guter Verdienst mit dazu. Aber dasGesamtpaket muss stimmen. 