Mercedes-Benz Arena stellt das Sportlicht auf LED um / Reduzierung des Stromverbrauchs bei Sportveranstaltungen um ca. 30%

Berlin (ots) -Heller und bunter werden zukünftig die Heimspiele von ALBA Berlin und Eisbären Berlin sowie alle weiteren Sportgroßereignisse in der Mercedes-Benz Arena beleuchtet. Hierfür wird ein leistungsstarkes, energiesparenderes und vollfarbiges LED-Beleuchtungssystem sorgen, das derzeit installiert und noch vor Weihnachten die vollständige Sportbeleuchtung übernehmen wird.Ole Hertel, General Manager Anschutz Entertainment Group Operations GmbH (AEG), Mercedes-Benz Arena: "Mit Blick auf das Turkish Airlines EuroLeague Final Four und die FIBA EuroBasket im kommenden Jahr sowie die EHF Handball- Europameisterschaft im Jahr 2024, war jetzt der richtige Zeitpunkt unser Sportlicht auf den neuesten den Stand der Technik zu bringen. Zudem werden wir damit zukünftig den Stromverbrauch für das Sportlicht bei Eishockey-, Basketball- und Handballspielen um rund 30% reduzieren."Mit dem Einbau der rund 200 LED-Lampen erhöht sich die Beleuchtungsstärke auf maximal 2.700 Lux und entspricht somit langfristig den Anforderungen aller nationalen wie internationalen Verbände bzw. deren sportlichen Großereignissen. Im Gegensatz zur bisherigen Sportbeleuchtung, handelt es sich bei der neuen Lichtanlage um ein vollfarbiges System, das zu 100% aus RGBW-Lampen besteht, die einzeln steuerbar sind und so ermöglichen, die Sportevents in der Arena lichtgestalterisch zu untermalen.Tom Balkow, Senior Event Manager der Eisbären Berlin: "Wir freuen uns sehr über die neue Lichtanlage, die es ermöglicht unsere Spieltage noch einmal ganz neu in Szene zu setzen. Im Bereich der Pre-Game Show, aber auch während des Spiels und in den Drittelpausen werden wir damit hoffentlich für den ein oder anderen WOW-Effekt sorgen können. Mit unseren Lichtdesignern arbeiten wir bereits an einem Kreativkonzept und wir freuen uns darauf, dieses dann alsbald umsetzen zu können - hoffentlich dann auch wieder mit allen Fans bei unseren Heimspielen."Umgesetzt wurde das Projekt durch die Lanz Manufaktur Germany GmbH, die als Vorreiter beim Thema LED-Beleuchtungssysteme bereits in zahlreichen Arenen und Stadien vergleichbare Anlagen installiert hat.Ansprechpartner:Moritz Hillebrand, Tel. 030-2060708-250Email: m.hillebrand@mercedes-benz-arena-berlin.deWeitere Informationen sind im Internet verfügbar:www.mercedes-benz-arena-berlin.deOriginal-Content von: Anschutz Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell