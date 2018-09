Mercedes-Benz Arena serviert frisches Veltins (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -Die Privatbrauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, hält vonnun an die exklusiven Ausschankrechte in der Mercedes-Benz ArenaBerlin. Die Kooperation mit der Anschutz Entertainment Groupbeinhaltet darüber hinaus zusätzliche Werberechte in der Arena, aberauch eine weitere Präsenz auf dem neu entstehenden Mercedes Platzzwischen Veranstaltungslocation und Spreeufer. "Für uns ist diesesEngagement in der Hauptstadt ein wirkliches Leuchtturmprojekt", sagtHerbert Sollich, Marketing-Direktor der Brauerei C. & A. Veltins."Dieses neue Berliner Quartier wird zu einem gastronomischen Hotspot,der die Menschen begeistern und unterhalten wird."Verti Music Hall mit jährlich 100 VeranstaltungenFür die Brauerei C. & A. Veltins ist das Engagement am neuentstandenen Mercedes Platz zugleich ein Bekenntnis zu deutlichergastronomischer Präsenz in der Hauptstadt. Die Mercedes-Benz Arenaist mit ca. 130 Veranstaltungen und gut 1,4 Mio. Besuchern pro Jahrdie zweitgrößte Multifunktionsarena Deutschlands. Am 14. Septemberfließt zum ersten Mal frisches Veltins aus den rund 150 Zapfhähnen inder Arena. An diesem Tag findet ein Spiel der Eisbären Berlin, demEishockeyclub der Hauptstadt, statt. Die Mannschaft bestreitet allihre Heimspiele in der Arena. Zusätzlich erfolgen zahlreiche Musik-und Sportveranstaltungen. Auch in der Verti Music Hall gleich nebenansollen es 100 Veranstaltungen pro Jahr werden. "Wir rechnen in Berlinmit einem zusätzlichen Fassbierbedarf von insgesamt bis zu 6000Hektolitern pro Jahr", berichtet Herbert Sollich.Gastronomisches Treiben auf dem Mercedes PlatzDer Mercedes Platz - gelegen zwischen Arena und Spreeufer - wirdMitte Oktober eröffnet. Das Quartier beinhaltet vielseitigeGastronomieangebote, wie das Loretta an der Spree mit frischemVeltins im Ausschank. Hier steht die entspannte Genussstimmung imMittelpunkt und doch ist man mitten drin. Das Loretta an der Spreebietet 190 Plätze mit zusätzlichen 250 Außenplätzen.Selbstverständlich hat man auch von hier einen guten Blick auf dasTreiben des Mercedes Platz, der immerhin mit einer Fläche von 15.500Quadratmetern viel Raum für Erlebnis und Geselligkeit bietet.Blickfang auf dem Platz sind die Display-Türme. Hier besitzt dieBrauerei C. & A. Veltins Branchenexklusivität für sämtlicheWerbeplatzierungen und schafft so eine unübersehbare Markenpräsenz.Auf dem Vorplatz wird mit immerhin 5 Millionen Besuchern im Jahrgerechnet.Frisches Veltins seit den 1980er-Jahren in Berlin "am Hahn"Bereits seit den 1980er-Jahren engagiert sich die Privatbrauereiaus dem Sauerland in der Berliner Gastronomie. Zahlreiche Betriebewissen die Bierexpertise der Privatbrauerei aus dem Sauerland seitherzu schätzen. "Mittlerweile wird frisches Veltins in über 400 BerlinerGastronomieobjekten - vom Biergarten am Wannsee bis zur Szenebar -gezapft", so Sollich. Deutschlandweit vertrauen 14.500Gastronomiekunden der Genussphilosophie der Brauerei C. & A. Veltins.Pressekontakt:Ulrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. Veltins GmbH, übermittelt durch news aktuell