Mercedes-Benz-Aktie: Ein harter Rückschlag?

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

Seit Ende April ist die Mercedes-Aktie um knapp sieben Prozent gefallen. Die beiden Premiumautohersteller BMW und Mercedes-Benz wollen ihre Carsharing-Tochter Share Now an den Autokonzern Stellantis verkaufen. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Unternehmen laut Mitteilung vor kurzem unterzeichnet. Ermöglichung der schnelleren Skalierung? BMW und Mercedes-Benz wollen sich künftig auf die digitale Multimobilität (Free Now) und auf digitale Dienstleistungen rund um… Hier weiterlesen