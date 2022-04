Mercedes-Benz-Aktie: Glück im Unglück!

Dass die derzeitigen Entwicklungen rund um Lieferengpässe, Lockdowns in China und den Krieg in der Ukraine auch auf Mercedes-Benz lasten, ist kaum von der Hand zu weisen. Allerdings dürften die neuesten Quartalszahlen der Stuttgarter den Anlegern wieder einigen Mut machen. Denn trotz aller Probleme konnte der Konzern ansehnliche Ergebnisse einfahren. So konnte der Betriebsgewinn im Vergleich zum Vorjahr im ersten… Hier weiterlesen