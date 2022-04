Mercedes-Benz-Aktie: Es geht munter weiter!

Nachdem Mercedes-Benz erst kürzlich erfreuliche Quartalszahlen vermelden konnte, steht just heute schon wieder der nächste wichtige Termin an. Bereits um 10 Uhr startet in Stuttgart die erste Hauptversammlung unter neuem Namen, welche pandemiebedingt ausschließlich online stattdingen wird. Auf der Agenda steht unter anderem die Dividende, die in diesem Jahr kräftig anziehen soll. Statt 1,35 Euro im Vorjahr werden 5 Euro… Hier weiterlesen