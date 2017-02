Mercedes-Benz mit Absatzplus in USA

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

ATLANTA (dpa-AFX) - Daimler hat seine Autoverkäufe auf dem US-Markt im Januar wieder gesteigert.



Die Tochter Mercedes-Benz USA wurde 27 900 Neuwagen los und schaffte damit ein Plus von 3,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahreswert. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Atlanta mit. Im Vormonat war der Absatz noch um knapp 5 Prozent gesunken. Belastet wurde die Bilanz zu Jahresbeginn allerdings von der Kleinwagenmarke Smart - hier gingen die Verkäufe um 19 Prozent zurück./hbr/he