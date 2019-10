Düsseldorf (ots) -Das Werk in Affalterbach setzt auf KI-Technologien und eine "OneMan, One Engine" Strategie"Die diesjährigen Gewinner des Wettbewerbs zeigen, dass eineerfolgreiche Industrie 4.0 Strategie in Einklang mit Mitarbeitern undUmwelt umgesetzt werden kann", so Dr. Marc Lakner, Projektleiter der"Fabrik des Jahres" und Partner bei A.T. Kearney. Bereits zum 28. Malzeichnet die Unternehmensberatung gemeinsam mit SV Veranstaltungenund der Fachzeitung Produktion Werke aus, die aktuelleHerausforderungen der Produktion vorbildlich meistern.Das Werk von Mercedes-AMG, das mit seinen knapp 400 Mitarbeiternin Affalterbach Hochleistungsmotoren herstellt, belegt imGesamtwettbewerb den Spitzenplatz. "Das Werk zeigt, wie man Industrie4.0 zukunftsorientiert umsetzt, ohne dabei den Mitarbeiter aus denAugen zu verlieren", begründet Daniel Stengel, Manager bei A.T.Kearney die Entscheidung der Fach-Jury. Das Montagekonzept inAffalterbach überzeugte die Experten mit einem hohenAutomatisierungsgrad, das dabei unter dem Motto "One Man, One Engine"stark auf den einzelnen Mitarbeiter fokussiert ist und somit nichtnur die Qualität sicherstellt, sondern einen hohenIdentifikationsgrad der Mitarbeiter schafft.Das AMG Werk konnte mit der durchgängigen Digitalisierung derArbeitsprozesse hohe Effizienzsteigerungen verzeichnen. Dazu gehörenbeispielsweise der Einsatz von KI-Techniken zur Fehlererkennung odereine papierlose Fertigung, in der dem Werker alle Arbeitsanweisungendigital zur Verfügung gestellt werden.Der Sonderpreis "Global Excellence in Operations Award" geht indiesem Jahr an das Werk der ELESTA GmbH im schweizerischen Bad Ragaz,das Sicherheitsrelais, Sensoren und Encoder produziert. "Das Werk vonELESTA schafft es wie kein anderer Mitbewerber mit seinem Konzepthochprofitabel zu sein", begründet Marc Lakner. Dabei überzeugt esmit agilen Projektansätzen im gesamten Unternehmen. Dazu gehörenbeispielsweise Montagestationen auf Rollen, sodass das Linienlayoutbei Änderungen problemlos angepasst werden kann. Zudem hat sichELESTA als grüne Fabrik das Leitbild gesetzt, Effizienz und sozialeVerantwortung zu verbinden. So gibt es eine Grundwasserwärmepumpe,Strom aus 100% erneuerbaren Energien und eine eigeneStickstoffherstellung.Die Gewinner der weiteren Kategorien sind:-"Hervorragende Serienfertigung": Continental Automotive GmbH (WerkKarben)-"Hervorragende Kleinserienfertigung": HOMAG PlattenaufteiltechnikGmbH (Werk Calw-Holzbronn)-"Hervorragendes Produktionsnetzwerk": Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.KG (Werk Würzburg)-"Standortsicherung durch Digitalisierung": J.M. Voith SE & Co. KGDivision Turbo (Werk München)-"Hervorragende Standortentwicklung": Alfred Kärcher SE & Co. KG(Werk Bühlertal)Alle Gewinner der Fabrik des Jahres berichten beim gleichnamigenKongress am 26. und 27. März 2020 in Esslingen, wie sie dieVeränderungen in ihren Werken bewältigt haben. Anmelden kann man sichdemnächst unter: www.fabrik-des-jahres.dePressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: +49 30 2066 3363E-Mail: Michael.Scharfschwerdt@atkearney.comtwitter: @atkearneyDACHOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell