Der MercedesCup 2018 erstmals live und exklusiv bei Sky und täglich auch frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) - Sky berichtet von Montag, 11.6. bis Sonntag,17.6. insgesamt 65 Stunden live vom Traditionsturnier am StuttgarterWeissenhof- An jedem Turniertag überträgt Sky Sport News HD mindestens einMatch für jedermann frei empfangbar, darunter auch das Finale- Neben der lebenden Tennis-Legende Roger Federer haben bislangunter anderem auch Milos Raonic, Nick Kyrgios, Gael Monfils sowiePhilipp Kohlschreiber ihre Teilnahme bestätigtDrei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Wimbledon überträgt Sky2018 mit dem MercedesCup erstmals auch den Auftakt der Rasensaisonlive. Seit 2015 wird das traditionsreiche Turnier auf der Anlage desTC Weissenhof in Stuttgart auf Rasen ausgetragen und ist einwichtiger Gradmesser in der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnierin Wimbledon. Der MercedesCup ist Teil der ATP World Tour 250 undgehört bei den Spielern zu den beliebtesten Turnieren des Jahres.Sky hat sich erstmals die exklusiven Übertragungsrechte gesichertund wird von Montag, 11. Juni bis zum Sonntag, 17. Juni täglich liveund exklusiv aus Stuttgart berichten, insgesamt rund 65 Stunden.Zudem wird Sky Sport News HD jeden Tag ab 15.00 Uhr ein Match liveund für jedermann frei empfangbar übertragen.Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory &Distribution bei Sky Deutschland: "Als eines der traditionsreichstenTurniere der ATP World Tour verspricht der MercedesCup drei Wochenvor Wimbledon Weltklasse-Rasentennis. Mit der erstmaligen undexklusiven Live-Übertragung des MercedesCups untermauern wir unserePosition als erste Adresse für Tennisfans in Deutschland.""Mit der Berichterstattung vom Grand-Slam-Turnier in Wimbledonsowie von den ATP-Masters-1000-Events und den ATP-500-Turnieren hatSky seine Tennis-Fachkompetenz eindrucksvoll unter Beweis gestellt.Mit Sky sind auch TV-Übertragungen in Top-Qualität vom StuttgarterWeissenhof garantiert. Das hochkarätige Teilnehmerfeld versprichtausgeglichene Matches auf höchstem Niveau und damit auch spannendeFernsehunterhaltung", betont MercedesCup-Turnierdirektor EdwinWeindorfer.Mit von der Partie ist auch in diesem Jahr die lebendeTennis-Legende Roger Federer. Wie bereits in der Vorsaison wird der36-jährige Schweizer nach zweimonatiger Pause und dem Überspringender Sandplatzsaison in Stuttgart auf die Tour zurückkehren, um sichfür die Titelverteidigung und seinen neunten Triumph in Wimbledon inForm zu bringen.Darüber hinaus gehen zahlreiche weitere Weltklasse-Spieler an denStart. Ihre Teilnahme bestätigt haben die erfahrenen Topspieler MilosRaonic, Gael Monfils und Titelverteidiger Lucas Pouille sowie dieaufstrebenden Jungstars Hyeon Chung, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov.Zudem werden nach aktuellem Stand die deutschen Profis PhilippKohlschreiber, Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk undFlorian Mayer ebenfalls dabei sein.Weltklasse-Tennis live auch frei empfangbar auf Sky Sport News HDNeben der umfassenden Live-Berichterstattung auf Sky Sport habenalle Tennisfans die Möglichkeit, täglich live am StuttgarterWeissenhof dabei zu sein. Sky Sport News HD überträgt täglich einMatch aus Stuttgart live und für jedermann frei empfangbar, in derRegel gegen 15.00 Uhr.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, dienoch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabeisein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einerVielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Der MercedesCup 2018 live bei Sky und Sky Go, auf Sky Sport NewsHD sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Montag, 11.6., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 12.6., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 13.6., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDonnerstag, 14.6., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag, 15.6.., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 16.6., die Halbfinals ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSonntag, 17.6.., das Finale ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD /Doppelfinale ab 11.00 UhrÜber Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März. 2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell