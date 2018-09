Mercantile Ports & Logistics: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Am 06.09.2018 ging die Aktie Mercantile Ports & Logistics an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 2,05 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Marine Häfen und Dienstleistungen".

Mercantile Ports & Logistics haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mercantile Ports & Logistics wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Mercantile Ports & Logistics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Mercantile Ports & Logistics damit 74,05 Prozent unter dem Durchschnitt (0,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Transportation & Logistics" beträgt 2,95 Prozent. Mercantile Ports & Logistics liegt aktuell 76,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Mercantile Ports & Logistics-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Mercantile Ports & Logistics-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mercantile Ports & Logistics vor. Unterm Strich erhält Mercantile Ports & Logistics somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.