Mercadolibre: Auch dieser Volltreffer weitet sich immer mehr aus!

Das neue Allzeithoch am 28.02. lag bei 210,87 USD und die Aktie scheint weiter einen enormen Aufwärtsdrang zu haben. Nach einem neuen Hoch am 16.03. folgten ein weiterer Anstieg am 20.03. und wieder ein neues Allzeithoch. Das Unternehmen hatte am 17. März gemeldet, dass man die Dividendenpolitik ändern werde und eine feste Dividende von vierteljährlich 0,15 USD erstmalig am 17. April ausschütten will. Die Umsätze bewegen sich auf Allzeithoch, was dafür spricht, dass Großinvestoren die Finger im Spiel haben. Der Markt in Südamerika bietet für den Online-Händler noch ungeahntes Potenzial und man kann von weiteren starken Wachstumsraten ausgehen. Diese Einschätzung sollte aber nicht dazu führen übermütig zu werden, denn wer unserem Trading-Tipp gefolgt ist, muss den Gewinn natürlich gut absichern.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.