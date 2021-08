Mercadolibre-Aktie: Erwirbt 25 Millionen Dollar Anteil!

Weitere Suchergebnisse zu "MercadoLibre":

Das lateinamerikanische E-Commerce- und Fintech-Unternehmen(NASDAQ:MELI) hat sich bereit erklärt, eine Beteiligung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar an dem digitalen Medienunternehmenzu erwerben.hat vor kurzem eine Minderheitsbeteiligung an Aleph für 470 Millionen Dollar erworben und damit das Unternehmen mit 2 Milliarden Dollar bewertet. MercadoLibre wird mit IMS Internet Media Services bei