Mercadolibre-Aktie mit 885 Euro dort, wo sie 2020 das letzte Mal stand: Das hat sich seitdem verändert!

Die Mercadolibre-Aktie (WKN: A0MYNP) kann sich der aktuellen Tech-Korrektur nicht entziehen. Mit einem Aktienkurs von 885 Euro notieren die Anteilsscheine dort, wo sie sich das letzte Mal im September des Jahres 2020 befunden haben. Oder anders gesagt: ca. ein halbes Jahr nach dem Corona-Crash.

Natürlich ist das vergleichsweise preiswert. Seit dem Rekordhoch von 1.673 Euro ist die Aktie auf einem guten Weg, rund die Hälfte ihres Börsenwertes einzubüßen. Foolishe Investoren sehen das positiv. Seitdem hat sich nämlich wirklich eine ganze Menge verändert. Schau am besten einfach selbst.

Mercadolibre-Aktie: Über ein Jahr mit einem rasanten Wachstum!

Wenn wir bei der Mercadolibre-Aktie zurück in die Vergangenheit springen, so sehen wir: Das Quartalszahlenwerk hat kurzfristig signifikant zugelegt. Im September des Jahres 2020 konnten wir in der Retrospektive auf die Quartalszahlen vom August zurückblicken. Hier hat der lateinamerikanische E-Commerce-Akteur und Zahlungsdienstleister zwar ein erfolgreiches, aber noch ein Wachstum auf einem ganz anderen Niveau präsentiert.

In dem besagten Zahlenwerk für das zweite Quartal belief sich der Umsatz auf 878,4 Mio. US-Dollar. Mit einem um Währungseffekte bereinigten Wachstum von damals 123 % im Jahresvergleich ist das ein solider Wert gewesen. Aber auch Payment Volume und Gross Merchandise Volume sind mit 5,0 Mrd. US-Dollar und 11,2 Mrd. US-Dollar hoch gewesen. Netto ist Mercadolibre damals mit knapp über 55 Mio. US-Dollar in den schwarzen Zahlen gewesen. Auch das war damals ein Erfolg.

Heute, ein Geschäftsjahr und ein Quartal weiter, blicken wir in der Retrospektive auf die Zahlen für das dritte Quartal. Hier kam die Mercadolibre-Aktie auf einen Umsatz von 1,9 Mrd. US-Dollar, was fast eine Milliarde mehr gewesen ist. Gross Merchandise Volume und Payment Volume lagen bei 20,9 Mrd. US-Dollar und 7,3 Mrd. US-Dollar. Auch diese Werte sind für ein einzelnes Quartal bemerkenswert. Zudem schaffte es der lateinamerikanische Tech-Konzern auf ein Nettoergebnis von über 95 Mio. US-Dollar. Profitabilität ist entsprechend ein wichtigeres Thema. Aber noch auf einem vergleichsweise kleinen Niveau.

Warum das so entscheidend ist!

Zwischen diesen Zahlenwerken liegt entsprechend gerade einmal ein Zeitraum von fünf operativen Quartalen. Beziehungsweise von fast anderthalb Jahren. Es hat sich eine Menge getan und ich vermute, im vierten Quartal dürfte diese Wachstumsentwicklung sich ein weiteres Mal zeigen.

Aber zum Vergleich: Im Jahr 2020 beim heutigen Aktienkurs betrug das Kurs-Umsatz-Verhältnis noch ca. 14,9, heute haben wir einen Wert von gerade einmal 6,9. Das ist eine bemerkenswerte Veränderung, wenn du mich fragst, die zeigt, wie stark das Wachstum gewesen ist. Und vielleicht auch, dass diese Aktie mit der weiteren Wachstumsperspektive noch immer sehr interessant ist. Wirklich beeindruckend, wenn wir diesen direkten Vergleich jetzt mit lediglich fünf Quartalen Abstand ziehen.

