MercadoLibre: Glauben Sie das?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie MercadoLibre, die im Segment "Internet Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.10.2018, 20:29 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 293,88 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für MercadoLibre entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: MercadoLibre erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Retail - Discretionary"-Branche sind im Durchschnitt um 17,72 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,47 Prozent im Branchenvergleich für MercadoLibre bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,95 Prozent im letzten Jahr. MercadoLibre lag 7,24 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: MercadoLibre schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,16 % und somit 3,47 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,63 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei MercadoLibre beträgt das aktuelle KGV 518,19. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary" haben im Durchschnitt ein KGV von 41,28. MercadoLibre ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.