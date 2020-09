MercadoLibre kauft im nächsten Jahr Aktien im Wert von 350 Millionen US-Dollar zurück

Weitere Suchergebnisse zu "MercadoLibre, Inc.":

Der Vorstand von MercadoLibre (WKN:A0MYNP) genehmigte letzten Montag ein Aktienrückkaufsprogramm, wie aus einem bei der SEC Commission (SEC) eingereichten Antrag hervorgeht. Das Unternehmen ist berechtigt, bis zum 31. August 2021 eigene Aktien im Wert von bis zu 350 Millionen US-Dollar zurückzukaufen.

Während viele Unternehmen laufende Aktienrückkaufsprogramme als eine Möglichkeit nutzen, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, ist dies für MercadoLibre neu. Zuvor gab es keine Autorisierung, Stammaktien auf diese Weise zurückzukaufen. Vielmehr investierte das Unternehmen sein gesamtes Bargeld zurück in das Unternehmen, um das Wachstum zu fördern. Die Investition in Wachstum war auch der Grund dafür, dass das Unternehmen seine Dividende nach dem Geschäftsjahr 2017 einstellte.

Eine wachsende Gelegenheit

Als wachsendes E-Commerce- und Fintech-Unternehmen in Lateinamerika hat sich MercadoLibre im Jahr 2020 trotz der COVID-19-Pandemie gut entwickelt. In Wirklichkeit treibt das Coronavirus die Einführung von Online-Shopping und bargeldlosen Zahlungen in dieser unterversorgten Region nach vorne, was dem Unternehmen in die Karten spielt. So stiegen die Nettoeinnahmen im zweiten Quartal 2020 im Jahresvergleich um 123 % auf 878 Millionen US-Dollar.

Die Rendite stieg im zweiten Quartal auch deshalb, weil das Unternehmen weniger für Marketing ausgab. CFO Pedro Arnt sagte, dies sei “ein Ergebnis des außerordentlichen Wachstums der organischen Nachfrage, das durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Verbraucherverhalten hervorgerufen wurde”.

Die Marktkapitalisierung von MercadoLibre beläuft sich auf etwa 60 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass sich das Rückkaufprogramm auf etwa 1 % der Aktien beläuft. Anleger sollten jedoch bedenken, dass das Unternehmen nicht garantiert, dass es den Plan tatsächlich durchführt. Es ist lediglich berechtigt, im Laufe des nächsten Jahres nach eigenem Ermessen Aktien zurückzukaufen.

