MercadoLibre: Ein sicheres Investment?

MercadoLibre, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 896.43 USD beinahe gleich (+0.17 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Wie MercadoLibre derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1908,9 ist die Aktie von MercadoLibre auf Basis der heutigen Notierungen 5281 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (35,47) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der MercadoLibre als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 11 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für MercadoLibre aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 749,92 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -16,34 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 896,43 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der MercadoLibre-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 610,04 USD. Der letzte Schlusskurs (896,43 USD) weicht somit +46,95 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (707,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+26,76 Prozent), somit erhält die MercadoLibre-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die MercadoLibre-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.