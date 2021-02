MercadoLibre Aktie: In dreifacher Hinsicht ein Kauf!

Langfristig gesehen befindet sich die Mercado Libre-Aktie bereits seit Ende 2008 in einem Aufwärtstrend. Dieser hat nach den Marktturbulenzen im vergangenen Frühjahr noch einmal an Dynamik hinzugewonnen und den Kurs nun ganz nahe an die 2.000-USD-Marke herangeführt. Im Januar wurde sie bereits zweimal im Tagesverlauf überschritten, auf Schlusskursbasis ist dies aber noch nicht gelungen. Aktuell notiert die Aktie bei 1.943 USD. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung