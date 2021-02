MercadoLibre Aktie: Hier stimmt alles!

Die MercadoLibre Aktie macht ein neues Hoch nach dem Nächsten. Damit ist völlig klar, dass der Anteilschein in einer einwandfreien Aufwärtsbewegung ist. Schaut man sich die Trendindikatoren wie den GD200 an, so befinden diese sich in einer ausgezeichneten Ausgangslage. Hier dürfte es weiterhin gen Norden gehen.

Nun die Indikatoren der MercadoLibre Aktie im Detail:

Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bullisch) 100-Tage-Linie (bullisch) 200-Tage-Linie (bullisch).