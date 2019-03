"Merano Flower Festival" / Alpin-mediterrane Lebensart: Kunst, Kultur und Kulinarik in Meran (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Meran (ots) -In Meran zieht schon langsam der Frühling ein - die einzigartigeLage zwischen Alpen und Adria macht's möglich. Schon im Herbst habendie Stadtgärtner Tausende Blumenzwiebeln eingepflanzt, die nun aufder Suche nach wärmenden Sonnenstrahlen ihre Köpfe durch die Erdestecken. Und mit dem Meraner Frühling kommt das "Merano FlowerFestival" vom 25.-28. April in seiner zweiten Auflage. Aufgrund desgroßen Erfolgs im vergangenen Jahr ist das Festival 2019 noch größer,bunter und in der ganzen Stadt präsent.Eine der ganz besonderen Installationen ist die der bekanntenKünstlerin Ilse Beunen. Auf dem Thermenplatz wird die Belgierin ein20 Quadratmeter großes Kunstwerk aus Naturmaterialien aus dem MeranerRaum gestalten - ein Zusammenspiel aus Metallstrukturen, Weinrebenund blühenden Ästen. "Connected" heißt diese Installation, bei dersie Materialien, die den Charakter Merans widerspiegeln, verwendet.Und noch eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: den MeranerTeesalon am 25. und 26. April auf der Terrasse des "Pavillon desFleurs" im Herzen des Blumenmarktes und am 27. und 28. April auf derTerrasse und im Pavillon des Fleurs selbst. Teil davon wird am 28.April um 17.00 Uhr ein Dialog zum Thema Meranith mit demLandesgeologen Volkmar Mair und dem Meraner Schmuckkünstler KonradLaimer sein. Der Edelstein wird in dem Gebiet Meran2000 gewonnen,geologische Besonderheiten machen das möglich. Sogar im japanischenKyoto ist man bereits angetan von diesem Stein, der sich zu ganzindividuellen Schmuckstücken verarbeiten lässt.Auch viele beliebte Angebote aus der Erstausgabe des "MeranoFlower Festival" vom vergangenen Jahr werden wieder zu finden sein.Neben der prächtigen und farbenfrohen Bepflanzung der gesamtenInnenstadt wird es die beliebten blühenden Sonnenschirme mit Liegengeben, unter denen man verweilen kann. Auch zahlreichePflanzenskulpturen werden zu bewundern sein. In der Laubgasse sindzudem liebevoll bepflanzte Fahrräder zu sehen, die eigentlichschrottreif waren. Die Zweiräder sind restauriert und inFrühlingsfarben angestrichen worden - nun schmücken sie die Stadt.Und: Meran hat sogar seine eigene Blume, die während des Events aufden schönen Namen "Merano Flower Festival" getauft wird.Richteten sich die zahlreichen Workshops im vergangenen Jahr nochüberwiegend an Kinder, gibt es in diesem Jahr auch jede MengeVeranstaltungen für Erwachsene. Hobbygärtner und -floristen bekommeneinen tieferen Einblick in die Pflanzenwelt und nehmen eine MengeTipps und Tricks für die heimische Outdoor-Oase mit. Beim Blumen- undZierpflanzenmarkt zeigen renommierten Aussteller ihre Waren und ihrKönnen. Auf dem grünen Sofa gibt es Talkrunden mit hochrangigenExperten und spannende Diskussionen. Insgesamt erwartet die eleganteeinstige Kurstadt rund 60 Aussteller aus ganz Europa, die fürInspiration und neue Ideen sorgen. Natürlich ist auch für dasleibliche Wohl gesorgt: Zahlreiche Gastronomen bieten ihre herzhaftenund regionalen Gerichte an.Erstmals findet das Festival auch in den umliegenden Orten statt.Schon vom 13. bis 14. April bietet Naturns einen Frühlingsmarkt, eineMatinee, Showeinlagen mit Fahrrädern und bereitet die Besucher aufdas Osterfest vor. So können Gäste lernen, wie man Palmbesen bindet,auch Workshops zum ungewöhnlichen Ostereierfärben stehen auf demProgramm. Am 1. Mai macht die Flower Show Halt in Dorf Tirol. Dortstehen Pflanzenfiguren im Mittelpunkt, schwimmende Blumeninseln imBurglehenpark, altes Brauchtum. Zudem gibt es einen Blumen- undPflanzenmarkt. Am Wochenende darauf, vom 3. bis 5. Mai, zieht dieVeranstaltung nach Schenna. Dort gibt es den (Un)kräutermarktl undein Tanzcafé sowie zahlreiche Spezialitäten aus der Region auf derbäuerlichen Genussmeile.Die üppigste Blütenpracht im Frühjahr ist, wie immer, auch in denumfangreichen Gärten von Schloss Trauttmansdorff zu sehen, die sichauf einer Fläche von zwölf Hektar erstrecken und die Form einesnatürlichen Amphitheaters haben, inklusive Höhenunterschied. Blumen,Pflanzen und Bäume aus aller Welt wachsen und gedeihen in den mehrals 80 Gartenlandschaften. Besonders spannend in diesem Jahr: eineSonderausstellung zum Thema "Fleischfressende Pflanzen".www.meran.eu/meranoflowerfestivalTerminübersicht & Höhepunkte des Merano Flower FestivalNaturns (13. und 14. April): Frühlingsmarkt, Matinee,Ostertraditionen (Palmbesen binden, Ostereier färben etc.),Showeinlage mit Fahrrädern etc.Meran (25.-28. April 2019 - zweite Ausgabe): Blumen- undZierpflanzenmarkt mit renommierten Ausstellern und vielfältigemRahmenprogramm: spannende Workshops für Kinder und Erwachsene, grünesSofa mit Experten-Vorträgen, Autorenlesungen und Buchvorstellungen,Live-Musik, Gastronomieständen etc.Dorf Tirol (1. Mai): Pflanzenfiguren, schwimmende Blumeninseln imBurglehenpark, Blumen & Pflanzenmarkt, altes Brauchtum Schenna (3.bis 5. Mai): Tanzcafé, (Un)kräutermarkt und bäuerliche GenussmeilePressekontakt:Silvia UngerSUCCESS PRUnsöldstraße 14, 80538 MünchenTel +49 (0)89 5404 69710s.unger@success-pr.dewww.success-pr.deOriginal-Content von: Kurverwaltung Meran, übermittelt durch news aktuell