Mentoren-Programme richtig eingesetzt / Ein Erfolgskonzept der Mitarbeiterentwicklung auf dem Prüfstand

Dortmund (ots) - Ein Mentor ist wie ein großer Bruder, wenn es umdie eigene Karriere geht. Er gibt vertraulich Ratschläge, spiegeltunsere Ecken und Kanten wider und hilft uns so dabei, über unshinauszuwachsen. In Unternehmen sind Mentoring-Programme deshalb auchein anerkanntes Instrument der Mitarbeiterentwicklung und beiMitarbeitern sehr beliebt. Eine Studie der International School ofManagement (ISM) wirft jetzt allerdings Fragen zur Effektivität vonMentoring-Programmen auf.Bereits in Stellenanzeigen werben Unternehmen mitMentoren-Programmen, um ambitionierte Nachwuchskräfte für sich zugewinnen. Doch wie diese Angebote speziell auf die Generation Ywirken, darüber gibt es bisher kaum empirische Untersuchungen. Prof.Dr. Ulrike Weber und Prof. Dr. Ute Rademacher, Hochschullehrerinnenan der International School of Management (ISM) in Hamburg,begleiteten eine Studie mit 113 Studierenden und Absolventen zurWahrnehmung von Mentoren-Programmen in Stellenanzeigen."Die Untersuchung zeigt, dass Stellenausschreibungen inKombination mit einem Mentoren-Programm generell zu positivenErwartungen hinsichtlich des Unternehmens, der Unternehmenskultur undsogar der eigentlichen Tätigkeit führen", fasst dieWirtschaftspsychologin Prof. Dr. Ute Rademacher zusammen. Bewerbererwarten von ihrem potenziellen Arbeitsplatz vielfältige,abwechslungsreiche und wichtige Aufgaben. Allerdings zeichnet sichauch eine Kehrseite der Medaille ab. "Die Bewerber verbinden miteinem Mentoring-Angebot auch ein stärkeres Maß an sozialer Kontrolleund den Verlust von Selbstständigkeit", ergänzt HR-Expertin Prof. Dr.Ulrike Weber. Es entstehen Befürchtungen, die Erwartungen derMentoren nicht erfüllen zu können oder zu wollen.Das Streben nach Autonomie steht also im Konflikt mit derOrientierungsfunktion der Mentoren. Aus Sicht der beidenWissenschaftlerinnen sollten Unternehmen diesen Punkt durchaus ernstnehmen. Denn kaum etwas ist der Generation Y so wichtig wieSelbstbestimmung. Hinzu kommt, dass Mentoren-Programme mit einemerheblichen Organisations- und damit auch Kostenaufwand verbundensind. Bei der Suche nach Mentoring auf Augenhöhe haben Unternehmendurchaus Spielraum. Deswegen kann die Sensibilisierung potenziellerMentoren für die Wünsche und Befürchtungen der Mentees einehilfreiche Maßnahme oder Vorbereitung auf die Treffen darstellen.Auch Mentoring unter Peers - also zwischen Menschen der gleichenEbene - ist ein denkbarer Lösungsansatz. Wie sich die Unternehmenauch entscheiden werden - sie kommen nicht umher, das ErfolgsrezeptMentoring individuell auf ihre Zielgruppe und organisatorischen Zieleabzustimmen. Wie dies gelingen kann, zeigt der demnächst im SpringerVerlag erscheinende Praxisleitfaden von Prof. Dr. Weber und Prof. Dr.Rademacher.