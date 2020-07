Mentholvariante von Beyond Tobacco™ betritt globalen Markt als Alternative zu traditionellen Mentholzigaretten

Quelle: IRW Press

Auf Mentholzigaretten entfallen 80 Milliarden US-Dollar des weltweiten Tabakmarktes in Höhe von 814 Milliarden US-Dollar und ein Anteil von 36 Prozent alleine am US-Tabakmarkt. Da Mentholzigaretten in Ländern wie Brasilien, Kanada und der Europäischen Union verboten wurden, hat das Unternehmen eine unbefriedigte Nachfrage festgestellt, die auch weiterhin bestehen könnte, wenn andere Länder diesem Beispiel folgen. Taat Beyond Tobacco™-Zigaretten sollen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung