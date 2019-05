Menstruationsblut macht Männer verliebt! - ANHÄNGE

WienBerlin (ots) - Autorin rät in ihrem neuen Buch: Um die Beziehung oder dieEhe zu retten, sollen Frauen den Männern ihr Menstruationsblut zu trinken geben.Für ihr neues Buch "Das Kleopatra-Prinzip - Für immer glücklich verheiratet" hatsich Autorin Elke Morri mit den Liebes-Geheimnissen der ägyptischen HerrscherinKleopatra auseinandergesetzt. "Als Griechin kannte sich die Königin bestens mitderen Mythologie aus, wo das Menstruationsblut als ,übernatürlich roter Wein'bezeichnet wird. Kleopatra träufelte deshalb ein paar Tropfen ihrerMonatsblutung in Rotwein und ließ sowohl Julius Cäsar als auch Marc Anton davontrinken. Ausschlaggebend, um deren Sinne damit zu betören, ist das HormonTestosteron, wodurch Männer naturgemäß Lust auf rohes und blutiges Fleischhaben. Die Menstruationsblutung besteht nun einmal hauptsächlich aus Blut.Zusätzlich führt der Duft des Vaginalsekrets während der Periode beim Mann zur,Abhängigkeit'", erklärt Morri.Wie mit Männern geredet werden sollte, wie wichtig Sex in der Ehe ist und durchwelche Tricks, beispielsweise den "Menstruations-Cocktail", ein Mann erst garnicht auf die Idee kommt, fremdzugehen, das alles und mehr wird im"Kleopatra-Prinzip" zusammengefasst (erhältlich unter www.elkemorri.com).Kontakt:Rückfragen & Kontakt:Tel.: 0043(0)664/5081127E-Mail:kontakt@elkemorri.comOriginal-Content von: Elke Morri, übermittelt durch news aktuell